Política

Abelardo De La Espriella anunció El Milagro de las Regiones: Un plan de seguridad e inversión millonaria

El presidente encabezó un Consejo de Seguridad en Arauca, ordenando una ofensiva militar contra el ELN y las disidencias de las Farc.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

19 de octubre de 2026 a las 8:53 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó un Consejo de Seguridad y la jornada "El Milagro de las Regiones" en Arauca.
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó un Consejo de Seguridad y la jornada "El Milagro de las Regiones" en Arauca. Foto: Presidencia de Colombia

Tras liderar un Consejo de Seguridad y encabezar la iniciativa El Milagro de las Regiones en el departamento de Arauca, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance detallado sobre los compromisos operativos e inversiones asignadas para la zona.

Abelardo De La Espriella
De La Espriella anunció ofensiva total contra ELN y disidencias: ordenó traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

El jefe de Estado enfatizó que su administración no tolerará la complicidad entre actores políticos y grupos al margen de la ley, señalando que “los dos cánceres de este departamento hay que decirlo: los políticos corruptos y el narcoterrorismo, y los vamos a enfrentar sin cuartel”.

En materia de orden público, De La Espriella destacó que entre el 7 de agosto y el 15 de octubre los homicidios cayeron un 56.3 % y las agresiones a la Fuerza Pública se redujeron un 71 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con base en estas cifras, instruyó arreciar las acciones militares contra el ELN y las facciones disidentes de las FARC: “He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc; esos miserables narcoterroristas sabrán en la era del tigre cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos”.

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