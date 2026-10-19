Abelardo De La Espriella anunció El Milagro de las Regiones: Un plan de seguridad e inversión millonaria

Tras liderar un Consejo de Seguridad y encabezar la iniciativa El Milagro de las Regiones en el departamento de Arauca, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance detallado sobre los compromisos operativos e inversiones asignadas para la zona.

De La Espriella anunció ofensiva total contra ELN y disidencias: ordenó traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad

El jefe de Estado enfatizó que su administración no tolerará la complicidad entre actores políticos y grupos al margen de la ley, señalando que “los dos cánceres de este departamento hay que decirlo: los políticos corruptos y el narcoterrorismo, y los vamos a enfrentar sin cuartel”.

En materia de orden público, De La Espriella destacó que entre el 7 de agosto y el 15 de octubre los homicidios cayeron un 56.3 % y las agresiones a la Fuerza Pública se redujeron un 71 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Hace más de 200 años, desde Arauca, nuestros libertadores emprendieron la lucha definitiva por la Independencia de Colombia. Hoy, desde esta tierra de valientes, reafirmo mi compromiso de librar otra batalla: liberar a los araucanos del terrorismo, la extorsión y el miedo. ¡Se acabó el abandono! He ordenado fortalecer la presencia de nuestra Fuerza Pública, recuperar el control de la frontera y combatir sin contemplaciones a las estructuras criminales que durante décadas han sometido a este departamento. Pero la seguridad debe venir acompañada de progreso. Vamos a impulsar el campo, la ganadería, la infraestructura, la salud, la educación y las oportunidades para nuestros jóvenes. ¡Ningún niño debe cambiar un cuaderno por un fusil! Arauca no puede seguir siendo territorio del miedo. Tiene que ser tierra de libertad, seguridad y prosperidad. ¡Firme por Arauca, firme por su gente y firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Con base en estas cifras, instruyó arreciar las acciones militares contra el ELN y las facciones disidentes de las FARC: “He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc; esos miserables narcoterroristas sabrán en la era del tigre cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos”.

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