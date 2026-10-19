Inició la reforma del nuevo Código Nacional de Tránsito: SEMANA revela detalles de la primera reunión

El Gobierno nacional ya inició los trabajos para la reforma del Código Nacional de Tránsito en Colombia. Desde este lunes, el Ministerio de Transporte convocó a diferentes líderes del sector para escuchar su postura en el primer encuentro participativo.

¿Qué cambiaría en el Código de Tránsito? Gobierno De La Espriella abre convocatoria para propuestas

Esta convocatoria tiene el propósito de escuchar a los actores del sector para así desarrollar un nuevo código que cumpla con las necesidades del país. Sobre esta reunión, SEMANA conoció quiénes fueron los participantes, los temas que trataron, las problemáticas que denunciaron y los puntos que defendieron los gremios.

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SEMANA conoció que en este encuentro participó Miguel Vergara, el viceministro de Transporte, en representación del Gobierno De La Espriella, junto a varios funcionarios, entre los que destacó la participación de la ANI, el Instituto de Tránsito, entre otros.

Para representar al legislativo, hicieron presencia algunos congresistas de la República, entre los que destacó el presidente de la comisión sexta del Senado, Carlos Guevara.

En cuanto a los representantes del gremio, se tuvo en cuenta en la primera reunión a voceros de los taxistas, moteros, transportadores y la ANDI. Fuentes aseguraron a este medio que, aunque estos voceros defendieron diferentes iniciativas, se encontraron en un punto: “abusos de los agentes de tránsito”.

Encuentro participativo en Bogotá. Foto: Ministerio de Transporte - API

En esa línea, Hilda Martín, de la Asociación Colombiana de Grúas, insistió en la importancia de fortalecer la capacitación de los agentes de tránsito para garantizar una aplicación clara de la normativa.

El Ministerio de Transporte confirmó que en este primer encuentro participativo se trató el tema de las multas. Fuentes revelaron a SEMANA que los taxistas alegaron que algunas de estas no tenían sentido, cuestionando la obligatoriedad del kit de carretera cuando es prohibido en la carretera atender mecánicamente un vehículo.

En esta materia, otros voceros alegaron los altos precios de algunas multas; sin embargo, este tuvo voces que lo controvirtieron.

Encuentro participativo en Bogotá. Foto: Ministerio de Transporte - API

Durante el encuentro, los participantes presentaron propuestas relacionadas con los costos de las multas, las licencias de conducción, los servicios de grúa y los patios donde permanecen los vehículos inmovilizados.

“Tenemos el tema de los costos de las infracciones y de la aplicación de la ley en vía por parte de la autoridad. Casos específicos en donde muchas veces se ven afectaciones al transportador”, dijo el presidente de los volqueteros en Bogotá y Cundinamarca, Alex Rubio.

También se habló de infraestructura y control, junto a otras problemáticas. Este apenas fue el primer encuentro participativo, pero en los próximos días el Gobierno nacional desarrollará más reuniones similares en diferentes regiones del país.