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Las razones por las que el círculo cercano de Euclides Torres está preocupado

SEMANA conoció que las autoridades siguen el rastro de las fichas que Euclides ha tenido durante años en diferentes entidades, donde se habría beneficiado de multimillonarios contratos.

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Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2026 a las 11:56 p. m.
Euclides Torres.
Euclides Torres. Foto: suministrada a semana api

Muchas de las personas del círculo cercano a Euclides Torres, el empresario que financió eventos políticos de Petro en 2022 y a quien Estados Unidos le revocó la visa, están preocupadas no solo porque Washington también les pueda suspender el ingreso a ese país. SEMANA conoció que las autoridades están siguiendo el rastro de las fichas que Euclides ha tenido durante años en diferentes entidades, donde se habría beneficiado de multimillonarios contratos.

Euclides Torres Contratista
Solicitan incluir a Euclides Torres en la lista Clinton y revisar su relación con el petrismo

Se habla del Ministerio del Transporte y algunas superintendencias. Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía: “Quien trae a Euclides a la campaña de mi papá fue Armando Benedetti, acompañado en ese momento por su secretaria, Laura Sarabia, la cual sabía perfectamente todos los movimientos financieros que se hicieron entonces para la organización de las manifestaciones políticas”. El llamado ‘Quitavisas’ actuará de nuevo y muy pronto.