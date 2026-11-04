Abren 4.000 cupos para subsidio de vivienda VIS y VIP en Bogotá: así puede postularse

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá anunció la habilitación de 4.000 nuevos cupos para el programa ‘Reduce tu Cuota’ (vigencia 2027) a partir del 3 de noviembre de 2026.

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Se trata de un alivio económico que rebaja de manera directa el valor del pago mensual del crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional durante 48 meses (cuatro años).

Este subsidio equivale a 12 salarios mínimos legales vigentes, es decir hasta $21.010.860 este año, los cuales no se entregan en efectivo a la familia, sino que se transfieren directamente a las entidades financieras para descontarse del extracto mensual.

¿Para quiénes aplica el subsidio?

Este beneficio aplica exclusivamente para la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá. Tenga en cuenta que no financia vivienda usada, mejoras, remodelaciones ni créditos de libre inversión.

Para acceder, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad .

. La suma de ingresos mensuales de todo el hogar no puede superar los 4 salarios mínimos, es decir, $7.003.620 en 2026.

en 2026. Ningún miembro de la familia puede ser propietario de otra vivienda en Colombia, diferente a la que va a adquirir.

Ningún integrante puede haber recibido o estar en proceso de recibir la cobertura de tasa de interés del Gobierno Nacional.

Por otro lado, si el hogar cuenta con subsidios de cajas de compensación familiar o del Gobierno Nacional que no hayan sido aplicados y forman parte del cierre financiero de la misma vivienda, los puede sumar.

Asimismo, es posible complementarlo con programas distritales como Oferta Preferente o Reactiva tu Compra, siempre que los ingresos del hogar no superen los $3.501.810 en 2026.

¿Cómo me puedo postular al subsidio?

El trámite se realiza sin intermediarios ni costos directamente con las entidades financieras vinculadas al programa.

El primer paso es contar con un crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional aprobado para vivienda nueva VIS o VIP. Con esta aprobación, debe acudir a la entidad bancaria, cooperativa o fondo donde gestiona su crédito y solicitar el formulario de postulación.

Será la propia entidad financiera la encargada de radicar la postulación del hogar en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV) de la Secretaría del Hábitat. Posteriormente, usted podrá verificar si su solicitud quedó en estado ‘Registrado’ a través del portal oficial de la Secretaría.

Las postulaciones están habilitadas desde el 3 de noviembre de 2026, mientras que las solicitudes de asignación iniciarán a partir del 15 de diciembre de 2026. Foto: David - stock.adobe.com

Cabe resaltar que si su hogar ya aparece como ‘Registrado’ por convocatorias previas, no debe volver a postularse; únicamente debe pedirle a su banco que tramite la asignación a partir de la fecha correspondiente.

Las postulaciones se habilitaron desde el 3 de noviembre, mientras que las solicitudes de asignación iniciarán a partir del 15 de diciembre de 2026.

Tenga presente que el desembolso del crédito o el inicio del contrato de leasing debe ocurrir a partir del 15 de diciembre de 2026. Si la entidad financiera ya le desembolsó el crédito antes de esa fecha, ya no podrá ingresar al programa.

En cambio, si ya firmó escrituras pero el banco aún no ha realizado el desembolso, todavía está a tiempo de postularse.