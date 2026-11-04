Senado da luz verde a proyecto de ley para cobrar impuestos a vapeadores y cigarrillos electrónicos: esperan recaudar $1 billón

La plenaria del Senado de la República aprobó este miércoles, 4 de noviembre, en último debate la iniciativa que busca actualizar el marco tributario del tabaco y crea, por primera vez en el país, un impuesto para vapeadores, cigarrillos electrónicos y nicotina oral.

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El proyecto de ley 135 de 2025 tuvo una aprobación casi unánime con 79 votos a favor y uno en contra. Uno de los ponentes de la iniciativa, Juan Caicedo del Centro Democrático, calcula que este impuesto podría alcanzar un recaudo de $1 billón, el cual se destinaría para el sector de deportes y salud.

Este proyecto había superado previamente su segundo debate en la plenaria de la Cámara por amplia mayoría antes de culminar su paso por el Senado.

¿Cómo funcionará el impuesto a los vapeadores?

El proyecto detalla que se trata de un impuesto al consumo compuesto por dos elementos: una tarifa fija por producto, independiente de su costo o valor comercial; y uno ad valorem, un cobro porcentual variable atado al precio de venta final al público. Para los vapeadores, este sería del 20%.

Cabe aclarar que no se trata de un incremento impositivo: es la creación formal del tributo para un sector que antes no pagaba este impuesto al consumo en el país.

La plenaria del Senado aprobó en último debate la iniciativa con 79 votos a favor y 1 en contra. Foto: Getty Images

¿A dónde irá el dinero del impuesto a los vapeadores?

Según detalló Caicedo, el 84% de lo recaudado se irá para salud pública, priorizando el aseguramiento en salud, los programas preventivos y la infraestructura e inversión de salud de los departamentos que lo cobren. El 16% restante se irá al fomento del deporte.

Este impuesto buscaría darle un alivio directo a los ingresos departamentales y también un fortalecimiento en sus rentas e ingresos.