Dólar cerró al alza la jornada del miércoles 28 de octubre: este es el precio de la divisa

La moneda estadounidense cerró la jornada de cotización en Colombia con una tendencia al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado de hoy, influenciada principalmente por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés, el incremento en los precios del petróleo por tensiones internacionales y la expectativa sobre la reunión de política monetaria del Banco de la República al cierre de esta semana.

Precio del dólar abrió en $3.145 y se mueve al alza antes de la decisión de la Fed

El dólar cerró en $3.162, un incremento de $14,46 frente a la TRM fijada para hoy, que es de $3.148. Este movimiento en el precio de la divisa influye tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Durante la jornada de cotización, el dólar abrió en $3.145 y escaló hasta alcanzar un nivel máximo de $3.172. Su valor promedio de negociación se sostuvo en $3.151, mientras que se negociaron US$1.051 millones repartidos en 1.463 operaciones.

La moneda estadounidense reportaba un alza en el mercado colombiano. Este miércoles la FED decide sobre el alza de las tasas. Foto creada con Gemini AI Foto: El País

¿Qué impulsó al alza al dólar?

Hoy la Reserva Federal de EE. UU. decidió mantener sin cambios sus tasas de interés en el rango del 3,75 % al 4 %, con una votación de 10 a 2. Kevin Warsh, presidente de la FED, señaló que la inflación continúa por encima de lo esperado, por lo que no habría espacio para una bajada en los tipos de interés. También hay incertidumbre política que impacta al mercado debido a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Por otro lado, el precio del petróleo Brent subió el 1,26 % hasta los US$115,32 en medio de temores por una posible escalada bélica en Oriente Medio y por la falta de definición parlamentaria tras las elecciones en Israel.

Esto mientras que Wall Street cerró con sus mercados en verde tras la decisión de la FED, con resultados positivos en los índices Nasdaq (+0,27%), S&P500 (+0,28%) y Dow Jones (+0,19%).

En el contexto local, las operaciones con dólares en el país estuvieron atentas a los próximos anuncios de la junta directiva del Banco de la República respecto a cómo quedarán las tasas de interés para el mes de noviembre, mientras hay expectativa en el mercado local por la radicación del proyecto de ley de rescate económico en el Congreso de la República.

*Con información de AFP