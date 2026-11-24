Bancolombia informó este martes 24 de noviembre sobre las afectaciones materiales que sufrió su sucursal en Villavicencio, Meta, como consecuencia de los hechos ocurridos durante la noche del lunes en la capital del departamento.

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La entidad confirmó que la sede permanecerá cerrada temporalmente mientras se hacen las evaluaciones necesarias para establecer las condiciones de la infraestructura.

A través de un comunicado, el banco señaló que los daños registrados en sus instalaciones fueron de carácter material y que no hubo personas lesionadas entre sus trabajadores.

“Ninguno de nuestros empleados resultó herido”, precisó la entidad en el documento, en el que también explicó que la decisión de suspender temporalmente la atención en esa sucursal responde a la necesidad de adelantar las revisiones correspondientes.

#Actualidad | Bancolombia (@Bancolombia) anunció que su sucursal en Villavicencio permanecerá cerrada mientras revisan la infraestructura afectada por el ataque terrorista. Las sucursales de Unicentro, Viva y Primavera seguirán disponibles. https://t.co/QVaHJnrSa3 https://t.co/WoK05qX5O3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

El cierre se mantendrá mientras avanzan las inspecciones para determinar el estado de las instalaciones y las condiciones necesarias para retomar la prestación del servicio en ese punto de atención.

Entretanto, Bancolombia indicó que los clientes podrán realizar sus trámites y operaciones financieras en otras sucursales de la ciudad. Para ello, dispuso de sus oficinas ubicadas en los centros comerciales Unicentro, Viva y Primavera, que estarán disponibles en el horario habitual de atención informado por la entidad, entre las 9:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Adicionalmente, los usuarios tendrán a disposición un corresponsal bancario ubicado en el centro comercial Centauros, como otra alternativa para acceder a los servicios financieros durante el cierre de la sede afectada.

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La entidad no detalló en el comunicado la magnitud de los daños materiales ni estableció una fecha para la reapertura de la sucursal. Tampoco precisó cuánto tiempo podrían tomar las evaluaciones de la infraestructura, por lo que la continuidad de la medida dependerá de los resultados de las revisiones técnicas.

En el pronunciamiento, el banco manifestó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y las personas afectadas por los acontecimientos registrados durante la noche anterior.

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“Seguimos cerca de Villavicencio y trabajando para acompañar a los clientes”, expresó Bancolombia al finalizar el comunicado, fechado el martes 24 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana.

Por ahora, la atención presencial en la sucursal afectada continuará suspendida, mientras la entidad adelanta las verificaciones necesarias. Los clientes podrán acudir a las otras sedes habilitadas y al corresponsal bancario para realizar sus operaciones, de acuerdo con los servicios disponibles en cada punto.