Finanzas

¿Los colombianos ya no están usando el ‘tarjetazo’? Esto reveló una investigación de Bancolombia 

Ahora 45% de los desembolsos con tarjetas de crédito se realiza a una sola cuota.

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Evelyn Acevedo Rueda

19 de octubre de 2026 a las 9:51 p. m.
Ahora 45% de los desembolsos con tarjetas de crédito se realiza a una sola cuota.
Ahora 45% de los desembolsos con tarjetas de crédito se realiza a una sola cuota. Foto: Getty Images
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