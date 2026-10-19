Finanzas
¿Los colombianos ya no están usando el ‘tarjetazo’? Esto reveló una investigación de Bancolombia
Ahora 45% de los desembolsos con tarjetas de crédito se realiza a una sola cuota.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
19 de octubre de 2026 a las 9:51 p. m.
Ahora 45% de los desembolsos con tarjetas de crédito se realiza a una sola cuota. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento