Millones en recaudo y barrios bloqueados: la otra cara de las carreras atléticas en Bogotá

Las carreras atléticas se han convertido en una actividad frecuente en Bogotá, pero su crecimiento también ha generado inconformidad entre habitantes de sectores que enfrentan cierres viales recurrentes. La polémica volvió al centro de la discusión en octubre, cuando residentes de La Esmeralda y barrios cercanos a Teusaquillo protestaron por las afectaciones a la movilidad durante la Allianz 15K.

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Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en 2023 se realizaron 18 carreras organizadas por terceros; en 2024 fueron 19 y en 2025, 23. Al 22 de octubre de 2026, la entidad reporta 25 competencias autorizadas y otras siete en estudio. En los últimos años, estos eventos han reunido entre 146.500 y 170.000 participantes anuales.

¿Quién autoriza las carreras y qué requisitos deben cumplir?

Las carreras atléticas se consideran actividades de aglomeración de público y se tramitan mediante el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (SUGA). Allí, cada entidad competente emite sus conceptos técnicos sobre seguridad, movilidad, gestión del riesgo, salud y uso del espacio público. La Secretaría Distrital de Gobierno expide la autorización, previo cumplimiento de los requisitos y los conceptos favorables.

El IDRD, por su parte, es la autoridad técnica del sector deporte y administra los parques y escenarios a su cargo. Según el Decreto Distrital 670 de 2025, también gestiona el aprovechamiento económico del espacio público. Expide el permiso de uso de sus escenarios y articula los requisitos de otras entidades, como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuando el evento utiliza vías, andenes o plazas. El Instituto aclara que no evalúa ni autoriza los recorridos, los cierres viales ni las afectaciones al tránsito, que son competencia de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los organizadores deben presentar planes de emergencias y contingencias y de manejo de tránsito. Foto: Getty Images

Los organizadores deben presentar, entre otros documentos, planes de emergencias y contingencias y de manejo de tránsito, pólizas y permisos para utilizar los espacios requeridos.

Además, la Resolución 28049 de 2025 de la Secretaría de Movilidad define recorridos modelo para estas actividades y limita la cantidad de carreras que pueden afectar un mismo sector. Según el IDRD, los organizadores han buscado nuevos recorridos en otras zonas de la ciudad.

¿Cuánto dinero recibe el Distrito?

El IDRD reporta un recaudo acumulado de $2.675 millones por aprovechamiento económico entre 2024 y 2026. Los recursos contribuyen al sostenimiento y mantenimiento de los parques de Bogotá. La cifra corresponde al consolidado institucional del IDRD y debe distinguirse de los valores que liquidan otras entidades y de las exenciones otorgadas.

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Los organizadores, por su parte, asumen los costos de logística, personal, atención médica, señalización, seguros y medidas de seguridad y tránsito.

El reto de los cierres viales

El IDRD confirmó que ha recibido quejas de habitantes de La Esmeralda y sectores cercanos al parque Simón Bolívar. La entidad reconoce que las restricciones recurrentes pueden alterar la vida cotidiana y señala que participa en mesas de trabajo con comunidades, organizadores y autoridades para abordar estas preocupaciones.

Durante 2026, el Instituto ha acompañado 21 eventos deportivos en Bogotá, 13 de ellos en el parque Simón Bolívar, el parque de los Novios o la plazoleta de los Alfiles. Aclaró, sin embargo, que esos datos no representan el total de eventos ni permiten determinar cuántos necesitaron cierres viales.

Durante 2026, el Instituto ha acompañado 21 eventos deportivos en Bogotá, 13 de ellos en el parque Simón Bolívar. Foto: Compensar

El IDRD exige a los organizadores informar a las comunidades sobre las actividades previstas como condición para autorizar el uso de sus escenarios. Además, dice buscar una distribución que mantenga la agenda deportiva y reduzca la recurrencia de las restricciones en los mismos barrios.

“Nuestro trabajo incluye buscar medidas que reduzcan las afectaciones a sus vecinos y permitan disfrutar del deporte con una mejor planificación”, afirmaron desde la entidad.