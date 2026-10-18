Manifestaciones en Bogotá este domingo 18 de octubre: estado de las vías y principales puntos de concentración

Una jornada de protestas ciudadanas se registró este domingo en la localidad de Teusaquillo, donde vecinos del barrio La Esmeralda y sectores aledaños se concentraron en la intersección de la carrera 50 con calle 53.

Presidencia publicó orden que dio Abelardo De La Espriella a pocas horas de las manifestaciones: el mensaje no pasó desapercibido

La comunidad adelantó un plantón para rechazar las constantes restricciones a la movilidad que enfrentan cada fin de semana debido a la programación consecutiva de eventos masivos y competencias atléticas en la zona.

Manifestaciones en Argentina, Francia y Albania, entre las imágenes destacadas de la semana del 16 de octubre

Residentes del barrio La Esmeralda se manifestaron sobre la carrera 50 con calle 53, bloqueando el paso para protestar contra los recurrentes cierres de vías que sufren cada fin de semana.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la presencia del plantón sobre el corredor vial. Pese al bloqueo parcial ejercido por los manifestantes, el reporte oficial del Distrito indicó que no se presentaron impactos severos en la malla vial principal ni alteraciones en las frecuencias del Sistema Integrado de Transporte Público (TransMilenio), cuya operación continuó prestando servicio con normalidad.

#BOGOTÁ. Residentes del barrio La Esmeralda y aledaños, loc/Teusaquillo, se manifiestan a esta hora sobre la Carrera 50 con Calle 53, bloqueando el paso para protestar contra los recurrentes cierres de vías que sufren cada fin de semana debido a eventos y carreras en el sector. https://t.co/rYUtSMtXPM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 18, 2026

La Secretaría de Seguridad no informó sobre hechos de violencia, garantizando que el flujo de usuarios en el transporte público masivo no se vio afectado por el desarrollo de la jornada.

Intervención institucional y panorama en otros puntos del centro

La Secretaría de Gobierno dispuso la presencia del equipo de Diálogo Social en el punto crítico para contener conatos de altercado entre los manifestantes y los deportistas que transitaban por el trazado de la competencia.

#ALaHora Se presenta Manifestación en el barrio la Esmeralda, sobre la carrera 50 con calle 53. ⚠️Se tiene afectación en la calzada 👮‍♀️Unidad de @TransitoPolicia en el punto. https://t.co/xk1BDWCFbh — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 18, 2026

El equipo de Diálogo Social realizó acompañamiento en la carrera 50 donde se presentaron eventualidades entre deportistas y manifestantes, requiriendo una intervención para sensibilizar a los asistentes. Durante la mediación, se constató que el personal de logística de la carrera situó una cinta de seguridad sobre la vía para habilitar un paso controlado a los competidores sin comprometer la seguridad del sector.

Paralelamente, la administración distrital mantuvo esquemas de monitoreo preventivo en otros puntos de la capital. En el sector del Museo Nacional, en la localidad de Santa Fe, las autoridades desplegaron acompañamiento ante la convocatoria programada bajo la consigna “Los nazis se nos metieron al museo”.

#Reportes | Nuestro equipo de Diálogo Social acompaña las siguientes acciones: • Plantón en contra de las carreras atléticas. 📍Calle 53 Carrera 50 (Teusaquillo). El equipo de Diálogo Social realiza acompañamiento en el punto, donde se han presentado eventualidades entre los deportistas y manifestantes, por lo cual, se hace una intervención para sensibilizar a las personas que se encuentran en el punto. Se evidencia que el personal de logística de la carrera situó una cinta de seguridad sobre la vía para habilitar el paso a los deportistas. • Los nazis se nos metieron al museo. 📍Museo Nacional (Santa Fe). El equipo de Diálogo Social hace presencia en el sector del Museo Nacional con el fin de brindar acompañamiento institucional y monitoreo preventivo a la convocatoria programada en el punto. Al momento, no se registra la llegada de convocantes ni de participantes a la jornada de protesta, así como tampoco aglomeraciones en el espacio público. • Plantón social y ciudadano de carácter pacifico. 📍Parque Santander (Santa Fe). El Equipo de Diálogo Social realiza monitoreo constante en la zona, sin evidenciar alteraciones a la sana convivencia ni novedades en el orden público. #EnDesarrollo — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 18, 2026

El equipo institucional hizo presencia en el Museo Nacional y en el Parque Santander confirmando absoluta normalidad y ausencia de aglomeraciones en el espacio público. De esta manera, las autoridades distritales dieron un parte de tranquilidad y convivencia pacífica en el centro de Bogotá.