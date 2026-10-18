Nación

Manifestaciones en Bogotá este domingo 18 de octubre: estado de las vías y principales puntos de concentración

El distrito se pronunció sobre el plantón e hizo el debido acompañamiento a los protestantes.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

18 de octubre de 2026 a las 11:44 a. m.
Vecinos de La Esmeralda bloquean la Carrera 50 por cierres de vías los fines de semana.
Vecinos de La Esmeralda bloquean la Carrera 50 por cierres de vías los fines de semana. Foto: API

Una jornada de protestas ciudadanas se registró este domingo en la localidad de Teusaquillo, donde vecinos del barrio La Esmeralda y sectores aledaños se concentraron en la intersección de la carrera 50 con calle 53.

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La comunidad adelantó un plantón para rechazar las constantes restricciones a la movilidad que enfrentan cada fin de semana debido a la programación consecutiva de eventos masivos y competencias atléticas en la zona.

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Residentes del barrio La Esmeralda se manifestaron sobre la carrera 50 con calle 53, bloqueando el paso para protestar contra los recurrentes cierres de vías que sufren cada fin de semana.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la presencia del plantón sobre el corredor vial. Pese al bloqueo parcial ejercido por los manifestantes, el reporte oficial del Distrito indicó que no se presentaron impactos severos en la malla vial principal ni alteraciones en las frecuencias del Sistema Integrado de Transporte Público (TransMilenio), cuya operación continuó prestando servicio con normalidad.

La Secretaría de Seguridad no informó sobre hechos de violencia, garantizando que el flujo de usuarios en el transporte público masivo no se vio afectado por el desarrollo de la jornada.

Intervención institucional y panorama en otros puntos del centro

La Secretaría de Gobierno dispuso la presencia del equipo de Diálogo Social en el punto crítico para contener conatos de altercado entre los manifestantes y los deportistas que transitaban por el trazado de la competencia.

El equipo de Diálogo Social realizó acompañamiento en la carrera 50 donde se presentaron eventualidades entre deportistas y manifestantes, requiriendo una intervención para sensibilizar a los asistentes. Durante la mediación, se constató que el personal de logística de la carrera situó una cinta de seguridad sobre la vía para habilitar un paso controlado a los competidores sin comprometer la seguridad del sector.

Paralelamente, la administración distrital mantuvo esquemas de monitoreo preventivo en otros puntos de la capital. En el sector del Museo Nacional, en la localidad de Santa Fe, las autoridades desplegaron acompañamiento ante la convocatoria programada bajo la consigna “Los nazis se nos metieron al museo”.

El equipo institucional hizo presencia en el Museo Nacional y en el Parque Santander confirmando absoluta normalidad y ausencia de aglomeraciones en el espacio público. De esta manera, las autoridades distritales dieron un parte de tranquilidad y convivencia pacífica en el centro de Bogotá.