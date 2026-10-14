Atacan y acorralan a periodistas durante las marchas del 14 de octubre en Bogotá

La jornada de movilizaciones desarrollada este miércoles 14 de octubre en el centro de Bogotá se vio opacada por episodios de intolerancia e intimidación directa contra equipos periodísticos y transeúntes.

🔴 Manifestaciones del 14 de octubre EN VIVO: Manifestantes se retiran de dos corredores clave en medio de las lluvias

En las inmediaciones del Congreso de la República, varios profesionales de los medios de comunicación fueron increpados de manera violenta por grupos de manifestantes mientras adelantaban el cubrimiento de las marchas.

Marchas del 14 de octubre: así se vive la jornada en una de las principales ciudades de Colombia

Las acciones intolerantes, que quedaron registradas en videos difundidos a través de redes sociales, encendieron las alarmas entre las organizaciones que velan por la libertad de prensa y la seguridad de los transeúntes en la capital.

De acuerdo con las denuncias conocidas en el lugar de los hechos, el director de Focas News, Daniel Jiménez, junto a los comunicadores Jorge Barón Jr. y Alejandro Quintero, fueron acorralados por la multitud que protestaba en la zona.

⏰ #TMAhora (5:42p.m.) 📍Eje Ambiental 🚍✅ Habilitamos estaciones: Las Aguas y Museo del Oro. Retoma operación Eje Ambiental. https://t.co/oxQJSxxTle — TransMilenio (@TransMilenio) October 14, 2026

Paralelamente, los periodistas Ángel Barreto y Jacobo Torres denunciaron agresiones físicas, acompañadas de insultos, escupitajos y el lanzamiento de latas de cerveza. Estas hostilidades afectaron el ejercicio periodístico en la zona histórica y reavivaron la preocupación por las garantías para el cubrimiento de las manifestaciones.

Normalización del transporte público y gestión del tráfico capitalino

A la par con los desórdenes registrados en el centro de la ciudad, las autoridades distritales monitorearon el impacto de las marchas sobre el sistema vial y el transporte masivo de la capital.

Hacia el final de la tarde, el sistema de transporte público confirmó la progresiva normalización del servicio en el casco histórico, al reportar sobre las 5:30 de la tarde: “Habilitamos estaciones: Las Aguas y Museo del Oro. Retoma operación Eje Ambiental”.

Con la reapertura de estas estaciones, miles de usuarios lograron retomar sus trayectos habituales tras las interrupciones registradas a lo largo de la jornada.

4:20 p.m. #GestiónDelTráfico ✅Se habilita la movilidad en la Av. Cali con Av. Villavicencio ⚠️Manifestantes continúan en cercanía del Portal Américas, se sugiere hacer uso de la↗️ vía alterna:🟢Av. Agoberto Mejía 👮‍♂️Agentes Civiles y Grupo Guía agilizan el tráfico https://t.co/skRTqiCR0E — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 14, 2026

De manera simultánea, la Secretaría de Movilidad desplegó un contingente de agentes civiles y personal del Grupo Guía para agilizar el tránsito en los sectores críticos de la ciudad.

Frente a la concentración de manifestantes en el suroccidente de Bogotá, la entidad distrital emitió un reporte actualizado sobre el flujo vehicular: “Se habilita la movilidad en la Av. Cali con Av. Villavicencio: Manifestantes continúan en cercanía del Portal Américas; se sugiere hacer uso de la vía alterna: Av. Agoberto Mejía”.

La presencia del personal de control busca descongestionar los corredores alternos y garantizar el retorno seguro de la ciudadanía a sus hogares.