Marchas del 14 de octubre: las imágenes que dejan las manifestaciones en varias zonas del país

Durante este miércoles, 14 de octubre, se desarrolla una jornada de manifestaciones en todo el país, convocadas por Fecode y la CUT. Estas son las imágenes que deja la jornada hasta el momento, pasada por una fuerte lluvia en Bogotá. Así transcurren:

Marchas 14 de octubre, Plaza de Bolívar Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta

Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno. Foto: Jorge Orozco / El País

Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno. Foto: Jorge Orozco / El País

Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta