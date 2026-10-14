Nación

Marchas del 14 de octubre: las imágenes que dejan las manifestaciones en varias zonas del país

Hasta el momento las movilizaciones transcurren con total normalidad.

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Redacción Semana
14 de octubre de 2026 a las 1:48 p. m.
Este 14 de octubre, las centrales obreras salieron a manifestarse en una jornada de protestas.
Este 14 de octubre, las centrales obreras salieron a manifestarse en una jornada de protestas. Foto: Alejandro Acosta

Durante este miércoles, 14 de octubre, se desarrolla una jornada de manifestaciones en todo el país, convocadas por Fecode y la CUT. Estas son las imágenes que deja la jornada hasta el momento, pasada por una fuerte lluvia en Bogotá. Así transcurren:

Marchas 14 de octubre, Plaza de Bolívar
Marchas 14 de octubre, Plaza de Bolívar Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras. Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta
Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno.
Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno. Foto: Jorge Orozco / El País
Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno.
Panorama en la Plazoleta Jairo Varela para las manifestaciones de este miércoles, 14 de octubre del 2026, en contra del Gobierno. Foto: Jorge Orozco / El País
Marchas 14 de octubre, centrales obreras
Marchas 14 de octubre, centrales obreras Foto: Alejandro Acosta