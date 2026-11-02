Imágenes de calles convertidas en ríos, automóviles parcialmente sumergidos y residentes intentando movilizarse en medio de corrientes de agua muestran la magnitud de las inundaciones que golpearon este lunes 2 de noviembre a Palm Bay, en Florida, Estados Unidos.

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Las precipitaciones extraordinarias provocaron inundaciones repentinas en varios sectores del condado de Brevard, obligaron a desplegar equipos de rescate y llevaron a las autoridades a pedirles a miles de residentes que permanecieran en sus viviendas.

La emergencia se presentó después de varias horas de precipitaciones intensas.

Inundaciones en Palma Bay, Florida. Foto: Redes sociales

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indicaron que en sectores del condado de Brevard habían caído entre 15 y 20 pulgadas de lluvia (entre 38 y 51 centímetros).

La situación llevó a emitir una emergencia por inundación repentina para Palm Bay y West Melbourne.

El organismo meteorológico advirtió sobre condiciones potencialmente mortales y pidió a los habitantes buscar terrenos más elevados.

De acuerdo con The Weather Channel, los primeros reportes apuntaban a que West Melbourne podría haber registrado su día más lluvioso desde que existen mediciones, incluso por encima de los registros asociados al huracán Irma.

El aeropuerto de la ciudad acumulaba 13 pulgadas de lluvia entre el domingo y las primeras horas del lunes.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran automóviles rodeados de agua, vías completamente anegadas y residentes tratando de desplazarse en medio de las inundaciones.

En algunos puntos de West Melbourne, el nivel del agua llegó hasta las ruedas de los vehículos y varios automóviles quedaron prácticamente cubiertos.

La situación también obligó a los organismos de emergencia de Palm Bay a desplegar botes y vehículos especiales para llegar hasta las personas atrapadas en sus viviendas y automóviles.

Los equipos de rescate trasladaron a residentes hasta el Ayuntamiento de Palm Bay, habilitado como punto de encuentro temporal para los evacuados.

Entre las personas rescatadas había un hombre de 99 años que tuvo que ser evacuado en una embarcación.

Ante el avance del agua, las autoridades recomendaron a los habitantes permanecer en sus viviendas y evitar conducir por sectores inundados.

La emergencia también afectó las actividades cotidianas en el condado de Brevard.

El agua cubrió las vías. Las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones repentinas en Palm Bay. Foto: Redes sociales

Las escuelas públicas suspendieron sus clases y varios servicios municipales tuvieron que interrumpirse debido a las condiciones de las vías.

Los organismos de emergencia advirtieron que el agua acumulada podía ocultar daños en las carreteras y que la saturación del suelo aumentaba el riesgo de caída de árboles y afectaciones en las redes eléctricas.

Las autoridades señalaron que, una vez disminuyeran las lluvias, podrían evaluar con mayor precisión los daños ocasionados por las inundaciones y las necesidades de recuperación en las zonas afectadas.