El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán que permita poner fin a la guerra.

Trump afirma que Irán tomó una decisión clave sobre el estrecho de Ormuz

Trump abre la puerta a una negociación

En una entrevista con Axios realizada hoy 2 de noviembre, Trump afirmó: “Irán quiere llegar a un acuerdo; eso podría ocurrir”.

La declaración representa una señal de apertura por parte de Washington en medio de los contactos que buscan encontrar una salida a la confrontación con Teherán.

Sin embargo, el anuncio no significa que exista un acuerdo firmado ni que las partes hayan resuelto sus diferencias.

Las conversaciones se desarrollan con la mediación de otros países y tienen varios asuntos pendientes.

Entre ellos están las restricciones impuestas por Estados Unidos a Irán, el bloqueo naval a sus puertos y las condiciones para garantizar la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de petróleo.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz Foto: Getty Images

La propuesta iraní sobre el estrecho de Ormuz

En medio de los acercamientos, Irán ha planteado la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días, siempre que Estados Unidos acepte las condiciones presentadas por Teherán.

La propuesta también incluye exigencias relacionadas con el bloqueo naval y las restricciones a las exportaciones iraníes.

El programa nuclear de Irán continúa siendo otro de los puntos sensibles.

Washington busca garantías sobre las actividades nucleares del país, mientras que Teherán ha planteado que ese asunto se aborde después de resolver otras condiciones.

Donald Trump: “La única razón por la que aún no he terminado con Irán es porque quiero ser amable”. El país proponer abrir Ormuz

La opción militar sigue sobre la mesa

Aunque Trump habló de la posibilidad de un acuerdo, no ha descartado una nueva ofensiva contra Irán.

El mandatario también ha advertido que podría ordenar nuevos ataques si no se alcanza una salida al conflicto.

Por ahora, la declaración del presidente estadounidense abre la posibilidad de una solución negociada, pero el desenlace dependerá de que ambos gobiernos logren acercar sus posiciones.

La guerra no ha terminado y todavía no hay confirmación de un entendimiento definitivo.