Han pasado tres años desde aquel fatídico 7 de octubre de 2023, en el que Israel fue atacado por el grupo terrorista Hamás, dejando un halo de profundo dolor tras la violencia que se desató en el sur del país, con un saldo de más de 1.200 muertos y 252 personas secuestradas.

En recuerdo de lo ocurrido ese día, este miércoles Israel y la comunidad judía alrededor del mundo homenajearon a las víctimas observando un minuto de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza, en la jornada más sangrienta desde la creación del Estado de Israel.

Colombia no fue la excepción. La comunidad israelí en Bogotá se reunió para conmemorar a aquellos que murieron, sobrevivieron y duraron más de 700 días secuestrados, bajo el poder de Hamás, mostrando también su rechazo a este acto violento que cambió para siempre el mapa en Medio Oriente y acrecentó una ola de antisemitismo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Un evento convocado por la embajada de Israel y la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, que contó con la presencia de su director ejecutivo, Marcos Peckel, la embajadora de la nación hebrea, Vivian Aisen, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, rabinos y pastores, marcó una noche en la que no solo se recordó a la víctimas sino también fue un llamado a la memoria y estrechar los lazos entre Colombia e Israel.

“Esta noche hacemos memoria, pero también reafirmamos nuestra fortaleza como pueblo, como comunidad”, dijo al inicio del acto Peckel, haciendo un llamado a “nunca olvidar”.

“El pueblo judío ha aprendido que recordar no es vivir en el pasado, es preservar nuestra identidad, honrar a quienes nos precedieron y asegurarnos de que su historia nunca sea borrada. Es nuestro ADN”, remarcó.

Ese sábado 7 de octubre, cientos de combatientes palestinos cruzaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas, asaltaron comisarías y bases del ejército, raptaron a bebés y niños de sus familias, además de asesinarlos como a los integrantes de la familia Bibas, Shiri junto a sus hijos de 4 años y 9 meses, símbolo de esta tragedia.

“La batalla diaria por la verdad”

La embajadora de Israel, Vivian Aisen, destacó en su discursó como esa fecha marcó un antes y un después para el país con la ola de odio hacia los judíos que hace 80 años no se veía como en estos tiempos, que las heridas del 7 de octubre siguen presentes pero con una nación más unida.

“Y entendimos que el frente no está solo en el campo de batalla, está también en las alianzas internacionales que construimos y en la batalla diaria por la verdad contra la desinformación”, aseguró.

La embajadora de Israel, Vivian Aisen, manifestó que "el antisemitismo llegó a niveles jamás pensados en los últimos 80 años". Foto: SEMANA Foto: SEMANA

Un ataque que marcó profundamente a Israel y generó un trauma nacional en un país que siempre se enorgulleció de proteger sus fronteras a pesar de las adversidades.

“Enfrentamos el conflicto más largo desde nuestra guerra de independencia. Llevamos sobre los hombros el peso de miles de vidas perdidas, de familias rotas, de reservistas que lo han dejado todo durante meses y de un trauma colectivo que aún debemos sanar. Sin embargo, en medio del dolor, hemos descubierto la extraordinaria fortaleza de nuestra gente”, afirmó Aisen.

También remarcó que en medio de la defensa sostenida de Israel en contra de Hamás, el pueblo israelí seguirá defendiendo su derecho a existir: “buscamos la paz... caminamos hacia el futuro con un realismo firme, unidos en la certeza de que protegeremos nuestra tierra y defenderemos nuestro derecho a existir”.

El acto también contó con la presencia del presidente del Centro Israelita, Abraham Korn, quien afirmó: “Ese día comenzó en el Medio Oriente una guerra que hasta hoy nos duele. Estamos aquí para recordar. Para recordar a los 1200 hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos por una crueldad indescriptible. Estamos aquí para no olvidar a los jóvenes del festival Nova, a las familias de los kibutzim y a nuestros soldados caídos”.

Además de manifestar su preocupación por lo que a partir de esa masacre hoy está marcando al mundo: el antisemitismo.

“En distintas partes del mundo, el antisemitismo ha vuelto a levantar la cabeza con una fuerza que creíamos parte del pasado. Frente a eso, respondemos como siempre lo hemos hecho, sin miedo y con orgullo”, expresó.



