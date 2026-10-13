Elkana Bohbot, sobreviviente del cautiverio de Hamás, hace un llamado a acercar a Colombia e Israel

Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que permaneció secuestrado por Hamás durante 738 días, y su esposa, Rebecca González, pidieron fortalecer los vínculos entre Colombia e Israel durante un acto de conmemoración de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, realizado en la sede de la Embajada de Colombia en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv.

La ceremonia fue organizada por la misión diplomática colombiana y contó con la participación del canciller Omar Bula; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen; la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; familiares y víctimas de los ataques, y miembros de la comunidad colombiana residente en Israel.

Durante su intervención, Rebecca recordó el proceso que emprendió para lograr la liberación de su esposo y sostuvo que su lucha estuvo centrada en visibilizar su historia y su condición humana, más allá de las diferencias políticas.

El canciller Omar Bula con Elkana Bohbot Foto: Embajada de Israel en Colombia

“Fue completamente humanitario, fue muy difícil. Lo logré, gracias a Dios mi esposo fue liberado, obviamente por el Gobierno de Israel y también por el Gobierno del presidente Trump”, afirmó.

También explicó que su estrategia consistió en “tocar puertas” y contar su historia para mostrar la dimensión humana del caso.

Bohbot fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al festival de música Nova, donde trabajaba en la producción del evento.

El ciudadano colombo-israelí fue liberado el 13 de octubre de 2025, tras pasar 738 días en cautiverio en la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.

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Tras su liberación, Bohbot ha comenzado a compartir su experiencia y el proceso de recuperación posterior al cautiverio. En su página oficial presenta su historia como un recorrido marcado por la fe, la resiliencia y el reencuentro con su familia.

El canciller Omar Bula con Elkana Bohbot Foto: Embajada de Israel en Colombia

Rebecca también hizo un llamado a fortalecer la relación entre Colombia e Israel y a promover un mayor entendimiento entre sus ciudadanos.

“Creo que la conexión entre Colombia e Israel debe ser más fuerte de lo que era. Poder trabajar mano a mano y poder mostrar al mundo entero la realidad”, señaló durante el acto.

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En la ceremonia, Bohbot entregó un libro sobre su experiencia, con la intención de que su testimonio llegue a lectores de diferentes países. Rebecca explicó que el obsequio se hacía “con mucho amor” y con el propósito de que la historia pudiera difundirse ampliamente.

La esposa del exrehén expresó además su expectativa de que los colombianos comprendan mejor a los judíos y a los israelíes. “Espero que el pueblo colombiano entienda a los judíos y a los israelíes, y podamos ir juntos en el mismo camino, hablar de la verdad”, cerró en su intervención.