MinInterior, Rodrigo Lara, sella compromiso total del Gobierno con Israel: “Llevar la relación a niveles nunca antes vistos”

Durante el acto de conmemoración, por parte de la comunidad judía en Colombia, del tercer aniversario del ataque perpetrado por los terroristas de Hamás el 7 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, envió un mensaje contundente de respaldo y amistad por parte del Gobierno a Israel.

“Quiero decirlo con claridad, como lo ha demostrado con hechos desde su posesión el presidente Abelardo La Espriella: la relación con Israel es una prioridad para el Estado colombiano”, afirmó Lara.

Durante su intervención ante la comunidad judía reunida en el Centro Israelita en Bogotá, el ministro sostuvo que este acto terrorista recuerda el compromiso del Gobierno “de combatir todas las expresiones terroristas”.

“El terror, el asesinato de seres humanos para un propósito es algo que no se tolera en este Gobierno y que se combate”, dijo.

Por eso, la bandera de la administración de De La Espriella, además de luchar contra el terrorismo, es apoyar a Israel, por lo que explicó Lara que “no es solo una larga amistad... Como lo ha dicho el presidente de la República, llevaremos esa relación a niveles nunca antes vistos”.

El evento organizado por la Embajada de Israel contó con la presencia de la embajadora de la legación, Vivian Aisen; el presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC), George Levy; su director ejecutivo, Marcos Peckel; el representante a la Cámara Daniel Briceño; personalidades y rabinos, entre otros.

El acto rememoró los trágicos instantes que vivieron 1.200 personas, que murieron a manos de los terroristas, así como las 251 personas secuestradas.

Lara mencionó a los colombianos que también fueron asesinados en esta masacre: Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño, al igual que el colombo-israelí Elkana Bohot, quien duró 751 días secuestrado.

“Es una herida que no se borra. Secuestraron además a 250 personas, incluso bebés y sobrevivientes del Holocausto. Varios fueron asesinados en cautiverio. Los colombianos conocemos bien ese crimen. Sabemos lo que el secuestro le hace a una persona, a una familia y a una nación entera”, manifestó.

En su intervención indicó que hay algo que le preocupa y que le debe preocupar a todos: el odio a Israel, que cada vez se incrementa más, negando lo ocurrido ese 7 de octubre, por lo que señaló que “este gobierno tiene el absoluto y total compromiso de proteger a los compatriotas de fe judía, a la comunidad judía colombiana en su derecho, en su expresión y en toda su dimensión”.

“Los judíos de Colombia deben sentirse total y perfectamente seguros en este gobierno. Ese es nuestro compromiso desde el gobierno y desde el Ministerio del Interior”, afirmó.

Lara recalcó que es consciente de que “el terrorismo no solo busca matar, busca sembrar miedo, quebrar la voluntad y hacer que las sociedades libres renuncien a lo que son. Por eso, a los colombianos no nos cuesta entender el dolor de Israel y sentirlo como nuestro. Recordar a las víctimas como historias y no como cifras no solo es mirar al pasado, es asumir una responsabilidad con el presente”.