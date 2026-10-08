El canciller israelí, Gideon Sa’ar, anunció este jueves que el próximo miércoles Colombia se sumará a la lista de países con embajada en Jerusalén, mientras que la mayoría de los países mantiene la suya en Tel Aviv.

“El próximo miércoles vamos a inaugurar (...) la embajada colombiana”, dijo Sa’ar en rueda de prensa. Agregó que la República Democrática del Congo también trasladará la suya a esa ciudad “muy pronto”.

Colombia estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1957 y originalmente mantuvo su misión diplomática en Jerusalén. Sin embargo, en agosto de 1980, Colombia decidió trasladarla a Tel Aviv, en cumplimiento de la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que rechazaba el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí.

Julio 15 de 2026. Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, tras una reunión con el canciller colombiano, Omar Bula Foto: Colprensa

Durante el gobierno de Gustavo Petro, las relaciones con Israel se deterioraron especialmente después de la guerra de Gaza iniciada en octubre de 2023.

En noviembre de ese año, Colombia llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv. Finalmente, el 1 de mayo de 2024, Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, argumentando su rechazo a las acciones militares israelíes en Gaza.

La embajada en Tel Aviv cerró y los funcionarios regresaron a Colombia, aunque inicialmente se mantuvieron servicios consulares.

La ruptura duró más de dos años. En 2026, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un cambio radical de política. El 15 de julio, Israel informó que Colombia restablecería las relaciones y trasladaría nuevamente su embajada a Jerusalén. El acuerdo también contempló nombrar embajadores y eliminar el requisito de visa.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, y Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: X Gideon Sa’ar

Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas oficialmente el 11 de agosto de 2026.

Casi todos los países con relaciones diplomáticas con Israel tienen sus embajadas en Tel Aviv, ya que Jerusalén no está reconocida por la comunidad internacional como la capital del país.

Solo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia, cuya independencia únicamente ha sido reconocida por Israel, tienen embajada en Jerusalén.