Canciller Omar Bula participó en Israel de acto conmemorativo por ataque de Hamás: “Colombia es un aliado incondicional”

El canciller Omar Bula Escobar se encuentra de visita oficial en Israel, lo que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos países, después del gobierno de Gustavo Petro.
El funcionario fue recibido por Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, quien celebró esta visita y sostuvo que será de suma importancia para seguir fortaleciendo los lazos de la amistad entre las naciones.
Bula aprovechó para participar en el acto de conmemoración por el 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo islamista Hamás ejecutó un violento ataque en territorio israelí. En el evento, el ministro rindió un homenaje a las víctimas Ivonne Rubio, Antonio Macías y al soldado Rafael Elías.
🇨🇴🇮🇱 "La defensa de la vida, la seguridad y la dignidad humana son prioridades de este Gobierno", canciller Omar Bula, durante su encuentro en Israel con connacionales, familias de víctimas, sobrevivientes y Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que hoy cumple un año de haber… pic.twitter.com/dLAz6cjcaJ— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026
“Quiero iniciar por agradecer su presencia y permitirnos como nuevo Gobierno colombiano, comprometido con este país y con las personas que viven aquí, tener este espacio”, dijo.
El encuentro, según dijo, es de gran valor para honrar las memorias de quienes han perdido la vida, acompañar a los sobrevivientes y escuchar a las familias en medio de la difícil situación que han vivido
🇨🇴🇮🇱 Colombianos en Israel— Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 13, 2026
Durante la conmemoración del 7 de octubre en la Embajada de Colombia en Israel, el Canciller reafirmó su compromiso con los ciudadanos colombianos que viven en Israel y destacó la importancia de los lazos que unen a nuestros países.
Honró la memoria… pic.twitter.com/LeM4BZeKk9
“Colombia es un aliado incondicional de Israel y nuestra prioridad diplomática pasa por reconstruir alianzas sólidas con Estados que comparten nuestros valores democráticos y de libertad”, comentó.
En el sitio estuvieron presentes algunos connacionales que sobrevivieron al conflicto con Hamás y quienes también aprovecharon para expresar su agradecimiento. De hecho, el exrehén colombianoisraelí Elkana Bohbot fue uno de los que habló.
“Quiero agradecer por estar acá y por todo lo que ha hecho por nosotros. Creo que la conexión entre Colombia e Israel tiene que ser más fuerte, para poder trabajar mano a mano y poder mostrarle al mundo entero la realidad”, manifestó.
Por su parte, el canciller apuntó que el Ejecutivo de De La Espriella tiene como prioridades la defensa de la vida, la seguridad y la dignidad humana.
Conmemoración del 7 de octubre en la Embajada de Colombia en Israel.— Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 13, 2026
El exrehén colombiano-israelí Elkana Bohbot expresó sus palabras de agradecimiento al Canciller y le obsequió su libro, con el deseo de que su historia llegue a todos los colombianos.
Una historia de dolor,… pic.twitter.com/khkgazY7PU
Además, reiteró que la protección de los colombianos en el exterior es una responsabilidad que el Estado y el Gobierno se toman muy en serio.
El canciller Omar Bula habló durante la conmemoración del 7 de octubre en la Embajada de Colombia en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. “El dolor fue muy grande para el mundo entero. Yo creo que Colombia no ha reconocido a cabalidad lo que pasó ese día”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TyrZYiM3BD— Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026
Este miércoles, 14 de octubre, Bula participará en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, acto en el que también estará presente el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.