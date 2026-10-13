Canciller Omar Bula participó en Israel de acto conmemorativo por ataque de Hamás: “Colombia es un aliado incondicional”

El canciller Omar Bula Escobar se encuentra de visita oficial en Israel, lo que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre los dos países, después del gobierno de Gustavo Petro.

Colombia e Israel reactivan su alianza: el canciller colombiano llega a Jerusalén

El funcionario fue recibido por Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, quien celebró esta visita y sostuvo que será de suma importancia para seguir fortaleciendo los lazos de la amistad entre las naciones.

Bula aprovechó para participar en el acto de conmemoración por el 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo islamista Hamás ejecutó un violento ataque en territorio israelí. En el evento, el ministro rindió un homenaje a las víctimas Ivonne Rubio, Antonio Macías y al soldado Rafael Elías.

“Quiero iniciar por agradecer su presencia y permitirnos como nuevo Gobierno colombiano, comprometido con este país y con las personas que viven aquí, tener este espacio”, dijo.

El encuentro, según dijo, es de gran valor para honrar las memorias de quienes han perdido la vida, acompañar a los sobrevivientes y escuchar a las familias en medio de la difícil situación que han vivido

“Colombia es un aliado incondicional de Israel y nuestra prioridad diplomática pasa por reconstruir alianzas sólidas con Estados que comparten nuestros valores democráticos y de libertad”, comentó.

En el sitio estuvieron presentes algunos connacionales que sobrevivieron al conflicto con Hamás y quienes también aprovecharon para expresar su agradecimiento. De hecho, el exrehén colombianoisraelí Elkana Bohbot fue uno de los que habló.

“Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller Omar Bula”, embajadora de Israel celebra la visita de Colombia

“Quiero agradecer por estar acá y por todo lo que ha hecho por nosotros. Creo que la conexión entre Colombia e Israel tiene que ser más fuerte, para poder trabajar mano a mano y poder mostrarle al mundo entero la realidad”, manifestó.

Por su parte, el canciller apuntó que el Ejecutivo de De La Espriella tiene como prioridades la defensa de la vida, la seguridad y la dignidad humana.

Además, reiteró que la protección de los colombianos en el exterior es una responsabilidad que el Estado y el Gobierno se toman muy en serio.

Este miércoles, 14 de octubre, Bula participará en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, acto en el que también estará presente el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.