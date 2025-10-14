Mundo
Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás, contó lo que los secuestradores decían de Petro: su esposa colombiana reveló todo
Rebecca González, esposa del hombre, aseguró que su cónyuge está muy emocionado por conocer Colombia y comprar alguna propiedad en el país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Elkana Bohbot se convirtió en todo un símbolo de la guerra que se vivió en la Franja de Gaza y que, poco a poco, al parecer, ya está llegando a su final. El colombo-israelí estuvo secuestrado por más de dos años, afortunadamente se encuentra en libertad y se reencontró con su familia.
Rebecca González, esposa del hombre, habló con la emisora Blu Radio y contó detalles de lo que vive actualmente su familia. Una de las cosas que más llamó la atención fue que reveló que los secuestradores de Hamás mencionaron en repetidas oportunidades el nombre del presidente Gustavo Petro, según le contó su pareja.
“Quiero contarles que también escuchó mucho del presidente Petro”, dijo en vivo durante la entrevista.
La mujer relató qué fue lo que Elkana escuchó que los secuestradores decían sobre el mandatario colombiano, quien desde el principio nunca condenó de manera directa las acciones que cometía este grupo terrorista.
“Escuchó que los opresores le decían: ‘Su esposa es de Colombia, el presidente de ese país es pro de Palestina’. También le decían: ‘Su esposa viene de un buen país, así que tiene usted algo bueno’”, contó González.
La mujer explicó que esto le quedó sonando en la cabeza a su esposo, por lo que cuando se volvieron a ver, él le pidió que le contara detalles sobre el jefe de Estado. “Él me preguntó y me dijo: ‘El presidente, ¿cómo se llama?’”, relató.
“Yo no quería contarle de una vez, pero fue uno de los hermanos el que le dijo que el mismo presidente le había dado la nacionalidad”, comentó.
Esto a ella no le gustó, según comentó, por lo que de inmediato habló con su cuñado y le pidió que no le contara ese tipo de cosas, sino que tenían que ir poco a poco por el choque emocional que está viviendo su marido tras la liberación.
“Primero hay que escucharlo y, si él pregunta, responderle, pero no llegar a llenarlo de información. Pero sí supo del presidente, de verdad que me dio mucha emoción”, agregó Rebecca.
La mujer contó que los secuestradores le informaban a Elkana Bohbot sobre lo que pasaba en el mundo, pese a que él no pudo ver directamente nada.
Rebecca González fue más allá y sostuvo que ella cree que Hamás tuvo un trato diferente con su esposo por la postura que siempre ha mantenido el presidente Petro sobre el conflicto. “Quien hizo todo para liberarlo fue Petro”, manifestó.
“Mi esposo viene muy desilusionado del gobierno de Israel porque lo hubieran podido sacar antes, por lo que viene muy herido del país en el que nació”, añadió.
Tras escuchar que el jefe de Estado colombiano le dio la nacionalidad, el hombre le dijo a su esposa que espera visitar el país algún día y comprar una propiedad. “Viene con muchas ideas, pero también lleno de euforia”, señaló.
Por otra parte, la mujer afirmó que se encontró con una persona totalmente diferente a la que tenía hace más de dos años cuando fue secuestrado, por lo que todos se encuentran en un proceso complejo para lograr que Elkana se acostumbre a su nueva realidad.