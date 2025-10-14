Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás, contó lo que los secuestradores decían de Petro: su esposa colombiana reveló todo

Elkana Bohbot se convirtió en todo un símbolo de la guerra que se vivió en la Franja de Gaza y que, poco a poco, al parecer, ya está llegando a su final. El colombo-israelí estuvo secuestrado por más de dos años, afortunadamente se encuentra en libertad y se reencontró con su familia.

Rebecca González, esposa del hombre, habló con la emisora Blu Radio y contó detalles de lo que vive actualmente su familia. Una de las cosas que más llamó la atención fue que reveló que los secuestradores de Hamás mencionaron en repetidas oportunidades el nombre del presidente Gustavo Petro, según le contó su pareja.

“Quiero contarles que también escuchó mucho del presidente Petro”, dijo en vivo durante la entrevista.

El reencuentro de Elkana Bohbot, el colombiano que fue liberado por Hamás, con su esposa. | Foto: Israel en Colombia

La mujer relató qué fue lo que Elkana escuchó que los secuestradores decían sobre el mandatario colombiano, quien desde el principio nunca condenó de manera directa las acciones que cometía este grupo terrorista.

“Escuchó que los opresores le decían: ‘Su esposa es de Colombia, el presidente de ese país es pro de Palestina’. También le decían: ‘Su esposa viene de un buen país, así que tiene usted algo bueno’”, contó González.

La mujer explicó que esto le quedó sonando en la cabeza a su esposo, por lo que cuando se volvieron a ver, él le pidió que le contara detalles sobre el jefe de Estado. “Él me preguntó y me dijo: ‘El presidente, ¿cómo se llama?’”, relató.

“Yo no quería contarle de una vez, pero fue uno de los hermanos el que le dijo que el mismo presidente le había dado la nacionalidad”, comentó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

Esto a ella no le gustó, según comentó, por lo que de inmediato habló con su cuñado y le pidió que no le contara ese tipo de cosas, sino que tenían que ir poco a poco por el choque emocional que está viviendo su marido tras la liberación.

“Primero hay que escucharlo y, si él pregunta, responderle, pero no llegar a llenarlo de información. Pero sí supo del presidente, de verdad que me dio mucha emoción”, agregó Rebecca.

La mujer contó que los secuestradores le informaban a Elkana Bohbot sobre lo que pasaba en el mundo, pese a que él no pudo ver directamente nada.

Rebecca González fue más allá y sostuvo que ella cree que Hamás tuvo un trato diferente con su esposo por la postura que siempre ha mantenido el presidente Petro sobre el conflicto. “Quien hizo todo para liberarlo fue Petro”, manifestó.

“Mi esposo viene muy desilusionado del gobierno de Israel porque lo hubieran podido sacar antes, por lo que viene muy herido del país en el que nació”, añadió.

Este es un pantallazo del video en el que Hamás mostró a Elkana Bohbot, rehén colombo-israelí secuestrado. | Foto: Captura de pantalla

Tras escuchar que el jefe de Estado colombiano le dio la nacionalidad, el hombre le dijo a su esposa que espera visitar el país algún día y comprar una propiedad. “Viene con muchas ideas, pero también lleno de euforia”, señaló.