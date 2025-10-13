Rebecca González envió mensaje a los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tras la liberación de su esposo, Elkana Bohbot

El ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot regresó a la libertad este lunes, 13 de octubre, luego del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, tras más de dos años en poder del grupo terrorista.

Elkana, de 35 años de edad, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista perpetró en Israel uno de los peores hechos de violencia en la historia de la comunidad judía.

Tras su liberación, se conocieron las primeras imágenes del reencuentro entre Bohbot y González, compartidas por Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia.

“Esta foto lo dice todo. Nuestro compatriota Elkana Bohbot en brazos de su esposa Rebeca. Termina la pesadilla. Am Israel Jai”, afirmó Peckel en sus redes sociales con felicidad por el regreso del secuestrado.

González también mostró su emoción por la liberación de su esposo en una publicación en las redes sociales que había creado con el objetivo de traer de vuelta a su esposo.

Está foto lo dice todo. Nuestro compatriota Elkana Bohbot en brazos de su esposa Rebeca. Termina la pesadilla. Am Israel Jai. @bringelkanahome pic.twitter.com/MU3mIEv3My — Marcos Peckel (@marcospeckel) October 13, 2025

“Este momento se ha hecho realidad gracias a todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer de este día una realidad. Después de tanto tiempo, finalmente un mar de alegría sin límites ha regresado a mi vida”, dijo.

Horas más tarde, publicó un conmovedor mensaje en el que asegura que la liberación de su esposo la regresa a la vida. Además, agradeció a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hoy marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas. Durante más de dos años —737 días— mi esposo, Elkana, estuvo secuestrado, aguantando sufrimiento inimaginable. Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”, dijo.

Rebecca le agradeció al presidente Petro por otorgarle la ciudadanía y por haberla recibido en la Casa de Nariño. Además, por toda la gestión de los representantes diplomáticos, de quienes reconoció que desplegaron todos sus esfuerzos para apoyarlos.

“Su compromiso ha sido inquebrantable y nos dio fuerza en los momentos más difíciles”, señaló González sobre el jefe de Estado colombiano. Frente a Trump, González agradeció su labor en la liberación de los secuestrados.

“Su liderazgo y determinación fueron fundamentales para poner fin a esta dolorosa pesadilla”, manifestó Rebecca por el papel fundamental que jugó el mandatario estadounidense en el plan de paz en la Franja de Gaza.

I am complete now.🧡🫂 pic.twitter.com/MLldwWaC1t — Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 13, 2025

La mujer también agradeció al pueblo colombiano por “sus mensajes de solidaridad y apoyo” que la “sostuvieron en las horas más oscuras” y “su compasión me recordó que, incluso frente a la crueldad, la humanidad perdura”.

Sobre el proceso de su esposo, Rebecca González señaló: “Elkana estuvo sometido a dos años de miseria insoportable, pero ahora ha llegado el momento de sanar y reconstruir nuestras vidas. Este momento marca un final y también un comienzo: el final del secuestro y el inicio de un camino hacia la recuperación y la esperanza”.

Rebecca también agradeció a los medios de comunicación, a los ciudadanos que estuvieron pendientes de su lucha y, por supuesto, a sus familiares y amigos, quienes “me sostuvieron durante las horas insoportables que comenzaron el 7 de octubre, les doy las gracias”.