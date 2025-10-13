El listado oficial de los secuestrados que regresaron este lunes a Israel: así fue el conmovedor reencuentro con sus familias

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha recalcado este lunes su compromiso con el alto el fuego alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por Estados Unidos para un acuerdo de paz y ha confirmado la entrega de los primeros 20 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo armado palestino ha indicado en un comunicado que está dispuesto a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, al tiempo que ha defendido la importancia del “trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también con su parte”.

La gente reacciona cuando un convoy que transportaba a los rehenes liberados de la Franja de Gaza llega a una base militar cerca de Reim, en el sur de Israel. | Foto: AP

“La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia”, ha indicado, al tiempo que ha afirmado que se trata de una “personalización de la voluntad por lograr la liberación”, algo que “no será destruido con la brutalidad de los neonazis”.

Las imágenes del emotivo reencuentro entre los liberados y sus familias se hicieron virales en redes sociales. Entre los protagonistas están Guy Gilboa Dalal, Matan Tsengaukar y Eitan Mor, quienes se reencontraron con sus seres queridos en el punto de recepción.

¿Quiénes son los secuestrados que regresaron este lunes a Israel?

De manera oficial se conoció el cartel con los nombres y edades de los 20 rehenes liberados este lunes 13 de octubre. Entre ellos se encuentra el colombiano Elkana Bohbot, quien aparece junto a su esposa Rebeca en una fotografía difundida en X por el líder de la comunidad judía en Colombia, Marcos Peckel.

Está foto lo dice todo. Nuestro compatriota Elkana Bohbot en brazos de su esposa Rebeca. Termina la pesadilla. Am Israel Jai. @bringelkanahome pic.twitter.com/MU3mIEv3My — Marcos Peckel (@marcospeckel) October 13, 2025

Lista completa de los liberados:

Matan Angrest, 22 años

Gali Berman, 28 años

Ziv Berman, 28 años

Elkana Bohbot, 36 años

Rom Braslavski, 21 años

Nimrod Cohen, 21 años

Ariel Cunio, 28 años

David Cunio, 35 años

Evyatar David, 24 años

Guy Gilboa Dalal, 24 años

Maxim Herkin, 37 años

Eitan Horn, 39 años

Segev Kalfon, 27 años

Bar Kuperstein, 23 años

Omri Miran, 48 años

Eitan Mor, 23 años

Yosef Haim Iohana, 25 años

Alon Ohel, 24 años

Avinatan Or, 32 años

Matan Zangauker, 25 años

Estos son los 20 rehenes israelíes liberados este lunes por Hamás, tras más de dos años de cautiverio en Gaza. | Foto: AFP

En esa línea, Hamás acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de haber “fracasado durante dos años en su intento de liberar por la fuerza a los rehenes mediante una guerra de exterminio y destrucción”, y sostuvo que su regreso “solo era posible a través de un acuerdo que pusiera fin al conflicto”.

“La resistencia ha hecho todo lo que está en su mano para preservar la vida de estos prisioneros a pesar de los intentos del criminal de guerra de Netanyahu y de su Ejército terrorista de eliminarlos”, ha aseverado, al tiempo que ha denunciado que los presos palestinos están siendo sujetos a “abuso, tortura y asesinatos” en las cárceles de Israel.

Es por ello que el grupo ha afirmado que la cuestión de los presos sigue siendo una “prioridad”. “El pueblo palestino no descansará hasta que el último prisionero sea liberado y las fuerzas de la ocupación abandonen nuestra tierra y nuestros lugares sagrados”, ha zanjado.