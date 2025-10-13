Suscribirse

Mundo

Israel y Hamás intercambian secuestrados y prisioneros; Evyatar David, israelí obligado a cavar su propia tumba, está entre los liberados

El Ejército de Israel confirmó la entrega a la Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
13 de octubre de 2025, 11:32 a. m.
Evyatar David israelí de 24 años obligado a cavar su propia tumba podría estar entre los liberados por Hamás
Evyatar David israelí de 24 años obligado a cavar su propia tumba podría estar entre los liberados por Hamás | Foto: Collage fotos X @ISRAEL

Hamás e Israel protagonizan un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre ambas partes. Tras recibir la luz verde del Gobierno israelí, el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, incluido en el plan de paz de Washington, entró en vigor el pasado viernes.

El plan de alto el fuego incluyó también el compromiso de liberar cerca de 2.000 presos palestinos a cambio de todos los secuestrados israelíes que estaban cautivos en la Franja de Gaza. Este lunes se consiguió el objetivo.

Contexto: Acuerdo entre Israel y Hamás: cómo podría ser la liberación de rehenes y el canje de presos

Precisamente, el movimiento terrorista Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza, una noticia que provocó gritos de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv.

Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba.
Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba. | Foto: X @ISRAEL

Entre estos secuestrados está Evyatar David, un joven israelí de 24 años, quien fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante el trágico ataque en el festival de música Nova.

Evyatar David ha cobrado especial atención mediática y emocional debido a un video difundido en agosto por Hamás, en el que sus captores lo obligaban a cavar su propia tumba, mostrando un rostro visiblemente deteriorado y desmejorado luego de casi dos años de cautiverio.

Contexto: Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron primera fase de un plan de paz para Gaza: todos los rehenes serán liberados

La familia de Evyatar denunció que Hamás lo está privando de alimentos de forma deliberada como parte de una estrategia de desgaste y propaganda, lo que sumó a la angustia de sus seres queridos y provocó llamados urgentes a la comunidad internacional y al gobierno israelí, para que intensifiquen los esfuerzos por su rescate.

Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba.
Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba. | Foto: X @ISRAEL

Ilad David, hermano mayor de Evyatar, ha asegurado que “su miedo en esos túneles oscuros me persigue, invade mis sueños. Hamás lo está matando de hambre de manera deliberada y sistemática“.

También aseguró que Hamás estaba utilizando la imagen de su hermano de manera “calculadora y cruel como una aberrante herramienta de propaganda”.

Contexto: Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás, ¿qué falta para sellar el fin de la guerra?

Evyatar es descrito por sus familiares como una persona positiva, fuerte y creativa cuya vida fue abruptamente interrumpida por el secuestro. La familia optó por permitir la difusión de esas duras imágenes para generar conciencia mundial y presionar por la liberación de Evyatar y los demás rehenes.

Su caso simboliza el drama humano detrás del conflicto, donde tras años de violencia y enfrentamientos, existen vidas jóvenes atrapadas en un limbo de incertidumbre y desesperanza.

Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba.
Entre los rehenes que tiene Hamás está el israelí Evyatar David, que en agosto apareció en un vídeo en el que sus captores le obligaban a cavar su propia tumba. | Foto: X @ISRAEL

El acuerdo de intercambió fue negociado con la mediación de Estados Unidos y contempla la suspensión temporal de operaciones militares, pero no garantiza un fin definitivo al conflicto. Hamás asume un riesgo considerable al aceptar liberar a sus cautivos sin asegurar la retirada total del Ejército israelí ni el fin definitivo de la guerra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump desde Israel: “No solo es el fin de la guerra, es el fin de la era del terror”. El parlamento lo ovacionó. Vea el video

2. David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos liberados por Hamás; esta es su historia

3. Los secuestrados de Hamás ya están en Israel. “Todos regresaron”, aseguró el presidente Donald Trump. Hay júbilo en el país

4. Tres economistas ganan el Nobel de Economía por destacar la importancia de la innovación en el desarrollo global

5. Israel y Hamás intercambian secuestrados y prisioneros; Evyatar David, israelí obligado a cavar su propia tumba, está entre los liberados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HamásIsraelLiberaciónrehenes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.