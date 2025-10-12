🔴 En vivo | Hamás promete devolver a los secuestrados de Israel este lunes. Donald Trump viaja al Medio Oriente

6:00 p. m. Así será la liberación de los secuestrados

8:00 p. m. La cumbre para definir el futuro de Gaza

La paz comienza a asomarse en la Franja de Gaza y todo parece estar listo para que este lunes, 13 de octubre, se dé el esperado regreso de los secuestrados israelíes a sus hogares.

El pacto entre Hamás e Israel podría sellar uno de los conflictos más duros que vive el mundo. Se trata del mayor logro internacional del presidente Donald Trump, quien tras meses de esfuerzos diplomáticos, logró crear las condiciones para el comienzo del final de una guerra dolorosa.

Siga el minuto a minuto en SEMANA:

8:00 p. m.

La cumbre para definir el futuro de Gaza

Después de Israel, Trump se trasladará al balneario egipcio de Sharm el Sheij para presidir, junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, la “cumbre por la paz” en Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por “Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía”.

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

Luego del retiro progresivo del Ejército israelí, que controla 53 % de la Franja de Gaza, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

El plan señala que el gobierno será confiado a “un comité palestino tecnocrático y apolítico” bajo “la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición” dirigido por Trump.

7:00 p. m.

“La guerra terminó”

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Hamás “concluyó los preparativos” para la liberación de los rehenes, pero continúa exigiendo que también sean liberados varios líderes palestinos.

En tanto, Trump debe llegar a Israel el lunes a las seis de la mañana para encontrarse con Netanyahu.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo a periodistas: “La guerra terminó, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden?”.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel logró “enormes victorias” en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado”.

6:00 p. m.

Así será la liberación de los secuestrados

El acuerdo de paz en Gaza depende de que ambas partes respeten el compromiso de intercambiar secuestrados israelíes plagiados por Hamás, el 7 de octubre de 2023, por palestinos presos en cárceles israelíes.

Se trata de 48 israelíes (20 vivos y 28 fallecidos) a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por Israel desde que comenzó la guerra.

Israel y Hamás dijeron que los rehenes serán liberados el lunes por la mañana o en todo caso antes del mediodía, la fecha límite para la liberación bajo los términos del acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump.

"Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana", declaró a la AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007. (Photo by Alexi Rosenfeld/Getty Images) | Foto: Getty Images

Benjamin Netanyahu dijo el domingo que “Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos” los rehenes.

Su oficina agregó que los prisioneros palestinos serán liberados cuando Israel confirme que los rehenes ya están dentro de su territorio.

Pero un alto cargo militar israelí indicó que no todos los cuerpos de los rehenes muertos serían entregados el lunes.

5:00 p. m.

Los puntos complejos

Los secuestrados de Hamás y los prisioneros de Israel serán liberados a partir del lunes por la mañana. En ese punto hay total acuerdo.

Pero un alto funcionario de Hamás, Hosam Badran, afirmó que la segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme del grupo, implica negociaciones “más complejas y difíciles”.

Las calles en Israel y Gaza se llenaron de ciudadanos celebrando la llegada de la paz a sus ciudades. | Foto: GETTY IMAGES

Otro dirigente de Hamás, quien pidió el anonimato, dijo el sábado a la AFP que la propuesta de desarme del movimiento islamista “está fuera de discusión y no es negociable”.