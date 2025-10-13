El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes, 13 de octubre, que el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un “triunfo increíble para Israel y el mundo” y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y Hamás “no es solo el fin de una guerra”, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

El pesidente también señaló que se acabó la “larga y dolorosa pesadilla”.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, afirmó.

“Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (...) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin”, añadió el mandatario republicano.

Trump también instó al pueblo palestino a desmarcarse del “terrorismo y la violencia”.

“La elección para los palestinos no puede ser más clara. Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, afirmó.

Así fue la ovación a Trump

En medio de su intervención, el presidente estadounidense recibió un fuerte aplauso por parte de los legisladores israelíes, el cual duró varios minutos en el hemiciclo.

Trump está acompañado por su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

NOW - Trump gets a standing ovation in the Knesset before his speech. pic.twitter.com/NyPrnWkojS — Disclose.tv (@disclosetv) October 13, 2025