Los secuestrados de Hamás ya están en Israel. “Todos regresaron”, aseguró el presidente Donald Trump. Hay júbilo en el país

La libertad fue muy esquiva para los 20 secuestrados que aún permanecían en poder de Hamás y que habían sido víctimas de ese flagelo desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista perpetró en ese país uno de los peores hechos de violencia en la historia de la comunidad judía. Pero el día de volver a casa finalmente llegó este lunes 13 de octubre.

Las autoridades israelíes anunciaron el regreso de un primer grupo de siete rehenes antes de las 07H00 GMT. Los cautivos fueron entregados a la Cruz Roja, que los llevó después al ejército israelí.

El segundo grupo de 13 rehenes fue liberado poco después, y el ejército debe recibirlos en breve de manos de la Cruz Roja.

“Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, en el cuarto día de alto el fuego.

Al conocerse la noticia de la liberación, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los secuestrados, estallaron en vítores, abrazos y lágrimas de emoción.

“Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años”, pese a “la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra”, dijo Ronny Edry, un profesor de 54 años.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza, prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.

La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -veinte vivos más 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este lunes en la pista del aeropuerto de Tel Aviv a Trump, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

“La guerra terminó”

Sin embargo, Israel no prevé que todos los cuerpos de los secuestrados muertos sean devueltos el lunes, y espera que “un organismo internacional” ayude a “localizar a los rehenes muertos que no sean entregados”, indicó la portavoz de Netanyahu, Shosh Berosian.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que “la guerra (en Gaza) terminó”.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel logró “enormes victorias” en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que “la lucha no ha terminado”.

Después de Israel, donde prevé hablar en el Parlamento, Trump se trasladará a Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, una Cumbre sobre Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por “Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía”.

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto. El presidente palestino, Mahmud Abás, sí participará, señaló el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

El plan señala que el gobierno será confiado a “un comité palestino tecnocrático y apolítico” bajo “la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición” dirigido por Trump.