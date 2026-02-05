Melania Trump se reúne en la Casa Blanca con rehén liberado por Hamás tras más de un año de cautiverio

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se reunió en la Casa Blanca con un rehén liberado por los terroristas de Hamás, tras pasar largos meses bajo cautiverio en medio de la guerra en Gaza.

Se trata del estadounidense-israelí Keith Siegel, quien sostuvo un encuentro con la primera dama el pasado miércoles, 4 de febrero. Este fue capturado por los terroristas el día del ataque, el 7 de octubre del 2023, en la zona del enclave, lo que dio pie al conflicto con Israel. Alrededor de 15 meses después, Siegel fue liberado gracias a un acuerdo negociado entre Estados Unidos e Israel.

Keith Siegel fue secuestrado por Hamás en octubre del 2023. Foto: Getty Images

A inicios del año pasado, Melania se reunió con la esposa del rehén, Aviva Siegel, lo que la motivó a trabajar para la pronta liberación del estadounidense. “Ese primer encuentro con Aviva Siegel sirvió como catalizador de los acontecimientos que llevaron a la libertad de Keith“, dijo la primera dama, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por la Casa Blanca.

“Ese día en la ciudad de Nueva York, quedó claro que el espíritu humano de Aviva Siegel movería montañas para rescatar a su esposo, Keith”, complementó.

Aviva Siegel sostuvo una reunión con Melania Trump antes de que el presidente asumiera el cargo por segunda vez, en el 2025. Foto: Getty Images

“Me conmovió profundamente escuchar a la primera dama hablar de las reuniones que mantuvo con mi esposa, Aviva, mientras yo estaba en cautiverio, y de la fortaleza y el apoyo que brindó a las familias de los rehenes durante ese difícil viaje”, comentó, por su parte, Keith Siegel.

First Lady Melania Trump Holds Private Meeting with Freed American-Israeli Hostage Keith

Siegel After Helping Secure His Release pic.twitter.com/vwqGBYSLJ8 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) February 5, 2026

“Quiero agradecerle por ser una persona cariñosa y compasiva y por apoyar y ayudar a Aviva durante esos días difíciles”, le dijo el hombre a Melania. “La ayudaste enormemente de muchas maneras. Es un honor, un privilegio, y te estaré eternamente agradecido, y estoy muy agradecido de tener la oportunidad de decírtelo en persona, sentado a tu lado“.

Aviva, quien también estuvo en la Casa Blanca aprovechó para agradecer los esfuerzos de Melania Trump: “Reencontrarnos hoy es como cerrar un círculo. Estoy infinitamente agradecida por el firme apoyo de la señora Trump durante estos dos años tan difíciles”.

Aviva fue liberada por Hamás meses antes de que su esposo volviera a casa. Foto: Getty Images

Aviva, que también había sido secuestrada por el grupo criminal Hamás, fue dejada en libertad durante un breve cese al fuego que ocurrió en noviembre del 2023. Días antes de que el presidente Donald Trump asumiera su segundo mandato, las dos mujeres se reunieron, con la finalidad de entablar una ruta que lograra la liberación de todos los rehenes.

Aquel 7 de octubre, el grupo terrorista de Palestina acabó con la vida de más de 1.200 personas, y al menos 250 fueron secuestradas y retenidas casi dos años en túneles y condiciones inhumanas. Parte de los acuerdos que Estados Unidos ha solicitado para un cese al fuego duradero y definitivo, es que Hamás entregue a todas las personas que siguen bajo su poder.