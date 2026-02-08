El documental Melania, dirigido por Brett Ratner y centrado en los 20 días previos a la segunda investidura de su marido Donald Trump, se estrenó el 30 de enero de 2026 en más de 1.500 salas de cine en Estados Unidos. Este lanzamiento coincide con la liberación de nuevos archivos judiciales del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que aparece mencionado el director de la cinta.

La première de lujo se llevó a cabo en el Trump-Kennedy Center de Washington D.C. Producido por Amazon MGM Studios y protagonizado por la propia Melania Trump, el filme de 104 minutos sigue a la primera dama durante las semanas previas a la segunda toma de posesión de Donald Trump como presidente. El proyecto representa el regreso de Ratner a la dirección tras años de ausencia en la industria cinematográfica, desde su último trabajo en 2014.

Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump

El documental presenta imágenes inéditas de la intimidad de Melania Trump antes de su retorno a la Casa Blanca, incluyendo momentos familiares y detalles de su vida pública y privada. Fuentes cercanas a la producción destacan escenas adicionales grabadas en Mar-a-Lago, residencia de los Trump en Florida. Aunque no se detallan revelaciones específicas en los reportes iniciales, el filme ha sido descrito como un retrato glamuroso de la primera dama, con énfasis en su rol durante la transición presidencial.

Documental de Melania Trump se estrena en Estados Unidos en medio del escándalo que salpica a su director con Jeffrey Epstein Foto: AP

Melania ha registrado un desempeño financiero destacado para un documental, recaudando siete millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica. Amazon MGM Studios pagó 75 millones de dólares por los derechos del proyecto, lo que lo posiciona como uno de los lanzamientos más ambiciosos del género en años recientes.

Tras la première, el presidente Donald Trump calificó el documental como “muy glamuroso e imperdible” durante el evento en Washington D.C.. Trump respaldó públicamente el proyecto, que cuenta con la participación directa de su esposa. No se registran declaraciones adicionales del presidente sobre la controversia con Ratner y Epstein en los reportes disponibles.

En Latinoamérica, el documental ya se exhibe en varios países desde finales de enero de 2026. En Argentina, por ejemplo, llegó a 17 salas en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca a partir del 30 de enero. En Colombia no se ha revelado la fecha exacta de su estreno.

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump attend a screening of the documentary film “Melania” at The Kennedy Center on January 29, 2026 in Washington, DC. “Melania” was directed by Brett Ratner, and Amazon paid $40 million to license the film, which follows the first lady in the twenty days before her return to the White House. (Photo by Samuel Corum/Getty Images) Foto: Getty Images

Polémica tras el estreno

El escándalo que ha rodeado el estreno del documental se debe a la presunta relación entre el director del documental, Brett Ratner, y el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esto luego de que se hicieran públicos nuevos documentos del caso Epstein, incluyendo una fotografía de Brett Ratner posando junto al financiero Jeffrey Epstein y dos jóvenes en un sofá, tomada hace aproximadamente 20 años.

Nuevos archivos de Epstein salpican a la élite global; estos son los famosos que están en el ojo del huracán

Ratner explicó en una entrevista con Fox News que asistió a un evento social invitado por su entonces prometida, con quien aparece en la imagen, y negó cualquier relación personal con Epstein: “No lo conocía, no tenía ninguna relación personal con él”.

Archivos adicionales revelan que Epstein intentó contactar a Ratner por correo electrónico en 2010 y 2011 a través de su asistente, sin evidencia de respuesta por parte del director. Ratner, quien enfrentó acusaciones de conducta inapropiada en 2017 sin cargos judiciales, ha negado vínculos cercanos con Epstein.