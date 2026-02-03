Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en Washington en la antesala de la cita con Donald Trump. A pocas horas de la reunión, que se espera se dé a las 11 de la mañana de este martes 3 de febrero, se empiezan a conocer detalles de algunos de los regalos que le entregará el mandatario colombiano a Trump, Rubio y a la primera dama.

SEMANA conversó con Flor Imbacuan Pantoja, la diseñadora del vestido que le será entregado a Melania.

SEMANA: ¿Cómo nació su pasión por la moda?

Flor Imbacuan Pantoja: Soy una mujer que viene de raíces indígenas de la etnia Pastos del sur de Nariño. Soy artesana desde niña y también soy diseñadora de modas de profesión.

Somos un colectivo de casi 35 familias que conforman Etnomoda, la cual surge desde la esencia, desde la identidad de nuestro pueblo y hoy conectamos con la moda contemporánea sin dejar de lado la tradición, al contrario, sosteniendo nuestra cultura, sensibilizando hacia las nuevas generaciones a que valoremos muchísimo más nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra identidad, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, creando un verdadero tejido social en nuestro territorio y construyendo esas maravillosas obras de arte que hoy le dan la vuelta al mundo.

SEMANA: Cuéntenos más sobre el significado de Hajsú Etnomoda

F. I. P.: Hajsú Etnomoda proviene de vestuario indígena en quichua y en moda que es de un saber étnico; hoy hemos hecho esa juntanza de manos. Hemos creado una marca comercial que nos representa como colectivo, que nos identifica hacia un mercado nacional e internacional; es un nombre corto, es un nombre que sobre todo hace parte de nuestra raíz, de nuestra identidad. Hajsú es el nombre que identifica más a nuestra mujer.

SEMANA: ¿Cómo se dio la conexión con la Presidencia de Colombia para que una prenda suya llegue a Melania?

F. I. P.: Para lograrlo ha sido un camino que hemos recorrido. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la visita en nuestro territorio hace 2 años atrás de la primera dama de la nación; ella adquirió algunas piezas, le encantaron muchísimo. Además, nosotros tenemos una relación muy bonita con Artesanías de Colombia y ellos hicieron esa conexión con el equipo de la Presidencia y nos contactaron. Ellos hicieron la curaduría, escogieron otros productos de artesanos nacionales y nosotros tuvimos la dicha de ser seleccionados.

SEMANA: ¿Puede describir la prenda para Melania, su proceso de creación, tiempo dedicado, mujeres involucradas y precio?

F. I. P.: Esta prenda hace parte de la colección Raíz Dorada, la cual representa nuestra identidad, nuestra raíz. Como tal, esta prenda magistral ha tomado hacerla dos meses. Esta pieza tiene cinco paños de dos tejedoras distintas. Nosotros somos 35 familias que trabajamos día tras día por generar un proyecto de vida, porque más que hacer ruanas nosotros buscamos es transformar la vida de nuestro pueblo.

Esta colección se conformó con 45 piezas que se lanzaron en el Santuario de las Lajas el 29 de noviembre de 2025. Tenemos una gran inversión de tiempo de nuestra vida misma puesta en cada pieza de esta colección. No se trata solo de ruanas, sino que es una forma de salvaguardar nuestra cultura, nuestra identidad y también construir vida alrededor del tejido.

Esta pieza específica se llama El vientre de la tierra; es elaborada 100% en Guanga, algo que nos enorgullece porque nosotros somos herederos de este saber y lo estamos traduciendo hoy en día en moda contemporánea. Es una pieza que está alrededor de 5 millones de pesos.

Es una sola pieza, es un chaleco ruana, es una maxicapa; se mezcla y se puede convertir en un vestido o una capa. Esta es una prensa grande y larga y hace parte muchísimo de la cosmogonía de nuestro pueblo, de nuestra espiritualidad y además de esa conexión con la madre tierra, por eso se llama El vientre de la tierra, porque el vientre es algo demasiado importante y espiritual para nosotros.

Ayer, cuando despegó el avión, me llenó de nostalgia porque yo dije: “Ahí va una hija mía”, porque para mí cada obra es como parir un hijo. Este es un proyecto que ya lleva 15 años y es maravilloso cada obra que va naciendo, que va surgiendo desde nuestras manos, desde nuestro corazón, desde nuestro ser, porque todo tiene una conexión muy importante y de muchísimo respeto para nosotros.

SEMANA: ¿Cómo se siente al saber que Melania recibirá su prenda?

F. I. P.: Para mí es un gran orgullo hacer esa conexión primero con la presidencia de la República, que valora mucho nuestro trabajo, que nos ha ayudado a hacer nuestro puente para llegar hasta la Casa Blanca con esta obra magistral. Me siento profundamente orgullosa, honrada.

Esta pieza, más que una ruana, es una obra de arte que lleva la vida de nuestro pueblo, de los colombianos; lleva nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Espero que con este regalo podamos abrir grandes caminos con Estados Unidos y podamos seguir generando alianzas de paz y de prosperidad para nuestro país, que tanta paz le hace falta.