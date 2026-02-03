Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a Washington con una selección de regalos para Donald Trump y su esposa Melania, en el marco de una reunión bilateral cargada de expectativas.

Estos regalos, cargados de simbolismo cultural y social, buscan no solo honrar el protocolo diplomático, sino transmitir mensajes clave sobre la tensión diplomática entre ambos países.

Entre los obsequios principales se encuentra una canasta con productos agrícolas de alta calidad, como café de Argelia, Cauca, y chocolates de exportación producidos por 18.000 familias cacaoteras de regiones como Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca.

Uno de los regalos que más ha llamado la atención es el vestido que el mandatario le regaló a la primera dama Melania Trump. La prenda tejida por artesanas de la marca Hajsú Etnomoda incorpora técnicas contemporáneas como paneles superpuestos y bordados con simbología indígena, destacando volumen y movimiento en un diseño sobrio y latinoamericano.

De acuerdo con lo que le contó Flor Imbacuán Pantoja, la diseñadora y fundadora de la marca, a SEMANA, esta prenda tardó en confeccionarse alrededor de dos meses y cuesta 5 millones de pesos.

La prenda hace parte de la colección Raíz Dorada, presentada en un desfile en noviembre de 2025 en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, en Ipiales, Nariño.

SEMANA también conversó con Carolina Cortés, la modelo que hizo parte del desfile y que usó por primera vez el vestido que el mandatario le dará a la primera dama de Estados Unidos.

SEMANA: ¿Cómo inició su camino en el modelaje?

Carolina Cortés (C. C.): El tema inició a los 12 años cuando empecé a ir a academias de modelaje. Cinco años después, comencé a participar en escenarios nacionales como Colombiamoda, Cali Fashion y otras plataformas interesantes.

Desde hace tres años no me dedico exclusivamente al modelaje, porque me estoy enfocando en otras cosas; sin embargo, modelo en escenarios muy puntuales. Ahora estoy más dedicada a la parte de comunicación y también como creadora de contenido, en donde resalto a Cali como ciudad, su gastronomía y todo lo bonito que tiene.

SEMANA: Hajsú Etnomoda es la marca del vestido que se le regalará a Melania, ¿cómo inició el vínculo con la marca?

C. C.: La diseñadora se comunicó directamente conmigo, me dijo: “Caro, no te conozco, pero he visto tu trabajo a través de las redes sociales, y una persona que sí conozco me habló de ti y me encantaría que hicieras parte de mi desfile, de mi colección Raíz Dorada”.

Luego me empezó a contar el trabajo de las mujeres que están detrás de la marca, que son cabeza de hogar, lo que se demoran para elaborar cada prenda, que puede llegar a tomar hasta cinco meses por prenda, porque el proceso es de cero.

La colección Raíz Dorada fue algo muy especial; la diseñadora, que es indígena, se llama Flor Imbacuán Pantoja y tuvo la confianza de que yo luciera esas prendas. La marca tiene un propósito y un sentido social real. Allí trabajan mujeres indígenas mayores; yo me sentí realmente muy honrada el haber estado ahí.

SEMANA: ¿Cómo fue el desfile?

C. C.: El desfile de la colección fue hace dos meses; teníamos como escenario la iglesia Nuestra Señora del Santuario de las Lajas. Yo usé un vestido muy elegante, imponente, un vestido muy cómodo. La diseñadora me dijo: “Mira, Caro, la mayor parte de mis prendas se venden por fuera”, y esto se debe a todo el proceso por el que pasa una prenda.

Estas prendas son una cosa especial, sobre todo cuando la misma diseñadora te la pone, te la ajusta; es una prenda muy fina. Yo, de hecho, sueño con invertir en algún momento en una prenda de esas.