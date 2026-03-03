Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

La educación es la clave para alcanzar una sociedad pacífica y alejada al desorden y el conflicto, de acuerdo con las afirmaciones de Melania.

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo historia en el país tras presidir una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que habló sobre el papel de las niñas y los niños en los conflictos, en medio de la guerra de Medio Oriente que se desató el fin de semana cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán para detener su programa nuclear, considerando el país oriental como una amenaza global.

“La paz duradera se logrará cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas las sociedades“, expresó Melania el lunes 2 de marzo frente a los participantes del órgano más importante de las Naciones Unidas. Se trató de la primera esposa de un presidente que ocupa su puesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Melania Trump fue la primera esposa de un presidente en ocupar su puesto en la ONU. Foto: Getty Images

“Ahora es el momento de que nuestra generación eleve a nuestros hijos por encima de la ideología mediante el acceso a la sabiduría“, agregó la primera dama, en referencia a la necesidad de fortalecer la educación, por lo que instó a los miembros del Consejo de Seguridad a “comprometerse a salvaguardar el aprendizaje en nuestras comunidades y a promover el acceso a una educación superior para todos”.

“Les imploro que forjen una futura generación de líderes que promuevan la paz a través de la educación”, complementó.

Al iniciar su discurso, Melania expresó su sentido pésame a las personas que perdieron a sus familiares en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente. “Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo. Espero que pronto la paz sea de ustedes”, dijo. “La paz no necesita ser frágil”.

“Una nación que santifica el aprendizaje, que protege sus libros, su lengua, su ciencia y sus matemáticas, protege su futuro. Esto conduce a algo poderoso: mayor comprensión, razonamiento moral y tolerancia hacia los demás. La paz”, sentenció Melania en la ONU. “Los niños criados en una cultura basada en la inteligencia desarrollan confianza, innovan, construyen, compiten y mantienen un profundo sistema de valores. Su conocimiento fomenta la empatía hacia los demás, trascendiendo la geografía, la religión, la raza, el género e incluso las normas locales. Se convierten en personas solidarias”.

En contraste, aseguró que los niños que crecen en un entorno de “ignorancia” están “rodeados de desorden, y a veces incluso de conflicto. Estas sociedades están llenas de pensadores rígidos que abrazan los prejuicios y rechazan la dignidad humana”.

Los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán iniciaron el sábado 28 de febrero del 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

“El conocimiento es poder: moldea a los gigantes de la industria e inspira a valientes pioneros sociales. Debemos captar esta energía positiva y difundirla en todos los continentes para transformar nuestro mundo, en toda nuestra humanidad conectada digitalmente”, manifestó la primera dama.

Y concluyó expresando que: “El conflicto surge de la ignorancia, pero el conocimiento crea comprensión, reemplazando el miedo con paz y unidad”.

