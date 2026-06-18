Tiroteo en Times Square: ataque sacude la ciudad que albergará la final del Mundial

La tarde de este jueves 18 junio, horas después de la multitudinaria celebración por el título de los New York Knicks en las finales de la NBA, se registró un tiroteo en pleno corazón de Manhattan, específicamente en la zona de Times Square. El hecho generó momentos de tensión en uno de los lugares más concurridos y turísticos de la ciudad.

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El incidente ocurrió en Nueva York, una de las sedes del Mundial de la Fifa 2026 y escenario de la gran final del torneo, programada para el próximo domingo 19 de julio.

El ataque se produjo cuando miles de personas aún permanecían en las calles tras los festejos por el campeonato de los Knicks, lo que obligó a un amplio despliegue de las autoridades en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni heridas tras el tiroteo registrado en Times Square.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo, segundos después de los disparos, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) embistieron al sospechoso para impedir su fuga. Posteriormente, lograron reducirlo y capturarlo.

El presunto atacante permanece bajo custodia de las autoridades, mientras que el arma de fuego utilizada durante el incidente fue recuperada y quedó bajo cadena de custodia como parte de las investigaciones.

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De acuerdo con la información preliminar, el detenido sería un menor de edad, aunque las autoridades aún no han revelado oficialmente su identidad ni los posibles motivos del ataque.

Un portavoz del NYPD confirmó a AFP que los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples reportes de disparos en esta concurrida zona de Manhattan, donde desde el inicio de la Copa del Mundo miles de aficionados se reúnen diariamente para seguir el torneo en pantallas gigantes y participar en diferentes actividades.

“Agentes respondieron luego del reporte de disparos”, indicó el oficial, quien agregó que “la investigación continúa” para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si el atacante actuó solo.

El incidente se produjo en una jornada especial para la ciudad. Horas antes, Nueva York había rendido homenaje a los Knicks con un desfile por las calles de Manhattan y la simbólica entrega de las llaves de la ciudad, tras la conquista del campeonato de la NBA.

La franquicia neoyorquina obtuvo el sábado su tercer título y el primero desde 1973, luego de imponerse en las finales a los San Antonio Spurs ,liderados por el astro francés Victor Wembanyama.

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*Con información de AFP.