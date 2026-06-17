Cadena perpetua para el asesino serial de Gilgo Beach tras admitir ocho homicidios

Rex Heuermann, conocido como el presunto asesino serial de Gilgo Beach, fue condenado este miércoles a cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de siete mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en una zona costera de Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York.

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La sentencia pone fin a uno de los casos criminales que más desconcertó a las autoridades estadounidenses durante décadas.

Heuermann, de 62 años, se declaró culpable en abril de los asesinatos cometidos entre 1993 y 2010. Además, reconoció haber cometido un octavo homicidio por el que todavía no había sido acusado formalmente.

Durante la audiencia, admitió que estranguló a sus víctimas y que, en algunos casos, desmembró los cuerpos antes de abandonar los restos.

Los familiares de las víctimas confrontaron al condenado durante la audiencia. Foto: James Carbone/Pool Newsday via A

Frente a los familiares de las víctimas, el condenado evitó ofrecer una explicación sobre sus actos y solo reconoció su responsabilidad. “Soy responsable de los crímenes. Las palabras que pueda decir no tendrían ningún significado”, afirmó ante el tribunal.

Sus declaraciones no fueron suficientes para aliviar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos. Jasmine Robinson, prima de Jessica Taylor, una de las víctimas, respondió con dureza: “Un millón de años no sería suficiente”, según recogió AP.

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El caso de Gilgo Beach permaneció sin resolver durante años. Los restos de varias mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, aparecieron en distintos puntos del mismo tramo de playa, pero los investigadores no lograban identificar a un sospechoso.

La investigación dio un giro en 2022, cuando las autoridades vincularon a Heuermann con un vehículo que había sido visto junto a una de las víctimas antes de su desaparición.

La investigación logró identificar a Heuermann gracias a pruebas de ADN obtenidas en 2023. Foto: James Carbone/Pool Newsday via A

Un año después fue arrestado gracias a una prueba de ADN obtenida de un trozo de pizza que había desechado y que coincidía con muestras encontradas en la lona utilizada para envolver el cuerpo de una de las mujeres asesinadas.

Heuermann llevaba una vida aparentemente común. Estaba casado, tenía dos hijos, residía en Massapequa Park, en Long Island, y trabajaba como arquitecto en Manhattan. Tras su detención en julio de 2023, su esposa, con quien llevaba 27 años de matrimonio, presentó una demanda de divorcio.

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Durante la audiencia también intervino JoAnn Mack, madre de Valerie Mack, otra de las víctimas. “Mi hija tenía sueños, y tú se los arrebataste”, dijo la madre de la víctima.

Aunque reconoció que el fallo judicial representa un cierre para el proceso. “Se ha hecho justicia, pero eso no puede reemplazar lo que se ha perdido”, añadió.

*Con información de AFP.