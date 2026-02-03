“Antes tenía una ‘top model’, ahora tengo una estrella de cine”: Trump alardeó sobre el éxito del documental de Melania

Melania Trump, la primera dama estadounidense, estrenó su documental el pasado viernes 30 de enero en las salas de cine de casi todos los países del mundo. El largometraje, que lleva por nombre Melania, acompaña su vida cotidiana y, según ella, muestra el tránsito de una vida común a convertirse en primera dama de Estados Unidos por segunda vez.

La película, cuyos derechos pertenecen a Amazon, ha recaudado más de 7 millones de dólares en Norteamérica desde su estreno. Este martes, en medio de una rueda de prensa en la Casa Blanca, un reportero le preguntó al presidente Donald Trump sobre el filme de su esposa.

"Melania" se estrenó en cina el 30 de enero del 2026. Foto: Getty Images

El mandatario elogió el éxito en taquilla del documental de Melania, sobre quien dijo que ahora es una “estrella de cine”.

“Es el documental número uno en 19 años. ¿Puedes creerlo?”, destacó el jefe de Estado. ”¿Qué gano yo con esto? Nada. Antes tenía una top model, ahora tengo una estrella de cine", resaltó.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el documental le costó a Amazon MGM unos 40 millones de dólares, lo que incluyó la compra de los derechos y la producción de la película. Se le suma que el marketing y la publicidad le costó a la prensa alrededor de 35 millones de dólares adicionales. La promoción contó con avances en medio de partidos de la NFL, así como noticias en canales de televisión como Fox News, CNN y MS NOW.

Ante el éxito de los primeros días de la película, Amazon anunció —según un informe de Breitbart News— que reproducirá el documental en 200 salas más alrededor del mundo. “Todo el arduo trabajo de la primera dama Melania Trump está dando frutos”, aseguró Marc Beckman, el asesor principal de Melania y productor del file, al medio en mención.

Amazon anunció el lanzamiento de la película en 200 salas de cina más en el país. Foto: Getty Images

“Ahora tenemos uno de los estrenos más altos para un documental en 14 años y nos estamos expandiendo rápidamente a más salas de cine en todo el país”, añadió en su entrevista. “Todo esto es un testimonio de Melania Trump y su liderazgo en la creación de un producto de calidad para el pueblo estadounidense”, agregó.

“Nos estamos expandiendo a casi 200 salas más, lo que elevará el número total de salas a casi 2.000 en todo el país”, detalló Beckman.