‘La empleada’, el thriller psicológico de Sydney Sweeney que sigue causando furor; ahora tendrá una adaptación que nadie esperaba

Lejos de perder impulso, La Empleada, conocida internacionalmente como La asistenta, sigue ampliando su éxito a nivel mundial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno tanto en la industria del cine como en el teatro.

Lo que comenzó como una exitosa novela de suspenso psicológico escrita por Freida McFadden, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos de la pantalla grande más inesperados de los últimos años.

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Tras conquistar las librerías, dominar las listas de ventas y triunfar en las salas de cine, la historia ahora se prepara para dar un nuevo paso en su expansión con una adaptación teatral que buscará abrirse camino en Broadway.

La producción cinematográfica, estrenada en 2025, logró convertirse en uno de los mayores éxitos comerciales del año. Con una recaudación cercana a los 400 millones de dólares en la taquilla mundial, la película superó ampliamente las expectativas de la industria y se consolidó como el proyecto más exitoso en la carrera de Sydney Sweeney, señala el sitio especializado de España Cinemanía.

El filme, que también contó con las actuaciones de Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, consiguió atraer tanto a los seguidores de la novela original como a una nueva audiencia interesada en los thrillers cargados de misterio, tensión y giros inesperados.

Por eso, tras los excelentes resultados que obtuvo, no solo se especula sobre una posible secuela, sino que también llevó a Lionsgate a dar luz verde a un nuevo proyecto: una adaptación teatral en vivo.

La propuesta, según el estudio, buscará trasladar al escenario toda la tensión, el suspenso y la carga psicológica que hicieron famosa a la cinta, inicialmente con la mirada puesta en Broadway, uno de los escenarios más prestigiosos y competitivos de la industria del entretenimiento.

El anuncio despertó gran emoción entre los espectadores que han confesado sentirse “atrapados” con la trama de la película, aunque la iniciativa no resulta sorprendente teniendo en cuenta el enorme impacto que ha tenido la obra original de McFadden.

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Publicada en 2022, La asistenta narra la historia de Millie, una joven que atraviesa dificultades económicas y acepta trabajar como empleada doméstica para la adinerada familia Winchester. Sin embargo, lo que al principio parece una oportunidad para reconstruir su vida pronto se transforma en una experiencia inquietante.

Los momentos de tensión llegan cuando comienza a descubrir una serie de secretos oscuros que se esconden detrás de la fachada aparentemente perfecta de sus empleadores, ofreciendo a sus espectadores varios momentos de incertidumbre y sorpresa.