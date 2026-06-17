Idartes celebra la diversidad y la inclusión

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes se une, en el marco de la celebración del Mes del Orgullo, al Festival por la Igualdad 2026 con una programación que promueve el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género, el respeto por la diferencia y la construcción de espacios culturales libres de discriminación.

Artista colombiana María Mercedes Sánchez hará parte de la exposición internacional Meditation Lumière, en Francia

Participa en las tres movilizaciones ciudadanas de los sectores sociales LGBTIQ+: la Marcha del Sur el 14 de junio, la Marcha Distrital el 28 de junio y Yo Marcho Trans NB el 4 de julio. En cada recorrido, la entidad está presente con una comparsa artística integrada por Somos Monstruoses, propuesta de la Corporación Red Somos, ganadora de la Beca en Arte y Diversidad Sexual – Expresarte 15 años.

Además, contemplará dos actos simbólicos. El primero el 18 de junio en El Castillo de las Artes, con una jornada cultural y comunitaria que incluirá una Izada de Bandera LGBTI. El segundo tendrá lugar el 19 de junio en la bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con la Izada de Banderas LGBTI y Trans. Este acto exalta el aporte artístico y cultural de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ y destaca el papel del arte como una herramienta para visibilizar sus voces, expresar sus identidades y promover el ejercicio de sus derechos.

El viernes 26 de junio a las 3 p. m., el Parque Renacimiento, en la localidad de Los Mártires, será escenario de la franja Tríptico – Queer, una propuesta en la que tres agrupaciones artísticas utilizarán la música y las artes escénicas para celebrar la pluralidad cultural y las múltiples identidades que enriquecen a Bogotá.

En paralelo, hasta el 12 de julio, la Cinemateca de Bogotá conmemorará la 25º edición del Ciclo Rosa, un encuentro anual alrededor de la diversidad en las artes audiovisuales.

“¡Si no se vive, no se tiene qué decir!”: Deborah Colker regresa a Colombia, Arcadia habló con ella

Homenaje a Willie Colón y clásicos de la salsa

La salsa vuelve a encender el escenario del Teatro El Ensueño el 19 de junio a las 7 p.m. con la presentación del Clan del Solar, una de las orquestas más representativas de la escena salsera bogotana, que llega con su espectáculo Homenaje a Willie Colón y los malos del Bronx, un recorrido por los clásicos que marcaron la historia del género y continúan sonando en la memoria de varias generaciones.

Cuatro talleres imperdibles de audio, fotografía, ilustración y texto en la Biblioteca Virgilio Barco

Comedia negra para tiempos electorales

La obra Los HP’S Honorables Políticos llega como una comedia negra voraz que cuestiona los límites del poder, el marketing y la democracia, desde el lunes 22 de junio, en Casa E Borrero.

En la era de los likes, ¿vale más un millón de seguidores que una propuesta de gobierno? No es el noticiero, es teatro. Una radiografía ácida y divertida sobre cómo el marketing es capaz de crear los líderes que hoy gobiernan.

‘HonDanza 3′: un nuevo desembarco expresivo de El Colegio del Cuerpo en la ciudad de los puentes

Bogoshots el 26 de junio

Continúa en la Cinemateca de Bogotá este 2026 la edición 113 de Bogoshorts sessions, para ver algunos de los mejores cortometrajes colombianos. Además, habrá un conversatorio con sus realizadores, moderado por un profesional invitado de la industria audiovisual nacional.

El brujo - 2025 - Colombia - 11′30′'

Competencia Nacional Ficción. Director Juan Felipe Zuleta. En un mundo rural posmoderno, unos padres en duelo reciben la oportunidad de hablar con su hija fallecida a través de un dispositivo de última tecnología, pero pronto las líneas entre la fe y la tecnología comienzan a desdibujarse.

Emechiche, El renacer de los cabeciblancos - 2025 - Colombia, Argentina - 11′29′'

Competencia Nacional Animación. Director Juan Camilo González. En los Montes de María, habita el Emechiche (Saguinus oedipus), una especie en peligro de extinción. Al observar las complejas relaciones con sus crías y su entorno, el short analiza su supervivencia, permitiéndole al espectador ser testigos de sus sentimientos e instintos salvajes.

Tragedia sentimental - 2025 - Colombia - 15′59′'

Competencia Nacional Experimental. Director Juan Ferro. En el borde de una olvidada cascada, una mujer descubre la trágica historia de su homónima, quien por un desengaño amoroso acabó con su vida en ese mismo paisaje. Dos vidas separadas por un siglo, pero entrelazadas por las coincidencias, el amor, y el Salto del Tequendama.

Ubicua - 2025 - Colombia - 12′19′'

Competencia F3. Dir. Juan González Henao. Un hombre comienza a notar un patrón: en cada lugar que descubre con ayuda de una web de mapas, la misma presencia ya está allí, esperándolo.

Los pliegues de la falda - Colombia - 17′39′'

Colecciones adolescentes. Dir. Blanca Muñoz Avila. Linda, Carlos y María son una familia convencional en la que casi todo encaja: el padre tiene la última palabra, la madre se encarga de la casa. Y Linda es una pequeña que se rehúsa a usar la falda. Ella no quiere ser la princesa de papá, solo quiere ser la protagonista de la obra de teatro del colegio; sin embargo, cuando Carlos descubre el rol “masculino” que Linda interpretará, intenta impedirlo. Conmovida por la tristeza de su hija, María decide ayudarla. Después de la función, nada será igual.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

De los Latin Grammy a la Sala Gaitán

Tras más de una década de trayectoria, tres álbumes de estudio y dos nominaciones a los Latin Grammy, Maréh regresa a Bogotá con La Marejada Tour el 3 de julio.

El 10 de julio la programación continuará con la participación de la violinista, cantante, compositora y ganadora del Latin Grammy Mireya Ramos, con un concierto inspirado en Guerrera, su más reciente trabajo discográfico.

El 17 de julio llega Espinoza, un proyecto musical que ha llamado la atención por su capacidad para reinterpretar las sonoridades tradicionales del Caribe colombiano desde una mirada contemporánea.

La programación de julio cerrará con Humano en Tránsito el 24 de julio y el lanzamiento de Sol de Lluvia, un espectáculo completamente renovado que apuesta por una experiencia audiovisual inmersiva.