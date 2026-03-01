Con la llegada de marzo, la capital se convierte en un epicentro de cultura accesible para todos.

Desde Cine al Parque hasta museos con entrada libre, la ciudad ofrece a sus habitantes y visitantes un abanico de actividades culturales sin costo, consolidando la política distrital de democratización de las artes y la cultura.

Los 25 años de BibloRed se celebran con exposiciones sobre arte, memoria e ilustración: les contamos

Guía detallada y verificada para planear tu domingo cultural en Bogotá

Este domingo, los ciudadanos pueden iniciar su día recorriendo el Museo Botero, abierto de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., donde podrán apreciar la obra del icónico artista colombiano y otras piezas de artistas internacionales, con entrada siempre gratuita.

Muy cerca, el Museo Nacional de Colombia abre sus puertas de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., ofreciendo un recorrido por la historia, la política y la cultura de Colombia sin costo alguno.

Para quienes buscan una mirada más cercana a la historia urbana, el Museo de Bogotá recibe visitantes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., con recorridos guiados que exploran la evolución de la ciudad y la vida en sus barrios.

Si es amante de la cultura indígena del país, el Museo del Oro tiene abiertas sus puertas este domingo, con entrada gratuita, desde las 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

En paralelo, la Cinemateca al Parque, impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), llevará proyecciones de cine al aire libre y talleres culturales a parques de distintas localidades.

Todo esto se realiza entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m., con funciones para toda la familia que incluyen cine colombiano y producciones internacionales.

Además, hay una serie de actividades participativas para públicos de todas las edades.

La jornada puede completarse con un paseo por la Plaza de Bolívar y sus alrededores, disfrutando del patrimonio arquitectónico y los murales urbanos que caracterizan el centro histórico de la capital.

Idartes impulsa la jornada de Cine al Parque con funciones gratuitas al aire libre en diferentes localidades de Bogotá. Foto: Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para fines informativos.

Recomendaciones para disfrutar la agenda cultural de Bogotá

Llegar con anticipación a las proyecciones de Cine al Parque para asegurar lugar y participar en las actividades paralelas.

para asegurar lugar y participar en las actividades paralelas. Consultar previamente los horarios y ubicaciones exactas de las proyecciones y talleres en la página oficial de IDARTES.

y talleres en la página oficial de IDARTES. Para museos como el Museo del Oro, reservar entradas anticipadamente, aunque la entrada sea gratuita, para garantizar el acceso.

Combinar visitas a museos y parques caminando o en bicicleta para optimizar el recorrido y disfrutar del entorno urbano.

Con estas propuestas, Bogotá consolida su apuesta por la cultura como un derecho de todos, demostrando que disfrutar de arte, cine e historia no requiere gastar un peso.

La ciudad invita a bogotanos y visitantes a vivir un domingo lleno de experiencias culturales y comunitarias.

Los parques, museos y plazas se transforman en escenarios de aprendizaje, disfrute y encuentro social.