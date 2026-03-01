Con la llegada de marzo, la capital se convierte en un epicentro de cultura accesible para todos.
Desde Cine al Parque hasta museos con entrada libre, la ciudad ofrece a sus habitantes y visitantes un abanico de actividades culturales sin costo, consolidando la política distrital de democratización de las artes y la cultura.
Guía detallada y verificada para planear tu domingo cultural en Bogotá
Este domingo, los ciudadanos pueden iniciar su día recorriendo el Museo Botero, abierto de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., donde podrán apreciar la obra del icónico artista colombiano y otras piezas de artistas internacionales, con entrada siempre gratuita.
Muy cerca, el Museo Nacional de Colombia abre sus puertas de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., ofreciendo un recorrido por la historia, la política y la cultura de Colombia sin costo alguno.
Para quienes buscan una mirada más cercana a la historia urbana, el Museo de Bogotá recibe visitantes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., con recorridos guiados que exploran la evolución de la ciudad y la vida en sus barrios.
Si es amante de la cultura indígena del país, el Museo del Oro tiene abiertas sus puertas este domingo, con entrada gratuita, desde las 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
En paralelo, la Cinemateca al Parque, impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), llevará proyecciones de cine al aire libre y talleres culturales a parques de distintas localidades.
Todo esto se realiza entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m., con funciones para toda la familia que incluyen cine colombiano y producciones internacionales.
Además, hay una serie de actividades participativas para públicos de todas las edades.
La jornada puede completarse con un paseo por la Plaza de Bolívar y sus alrededores, disfrutando del patrimonio arquitectónico y los murales urbanos que caracterizan el centro histórico de la capital.
Recomendaciones para disfrutar la agenda cultural de Bogotá
- Llegar con anticipación a las proyecciones de Cine al Parque para asegurar lugar y participar en las actividades paralelas.
- Consultar previamente los horarios y ubicaciones exactas de las proyecciones y talleres en la página oficial de IDARTES.
- Para museos como el Museo del Oro, reservar entradas anticipadamente, aunque la entrada sea gratuita, para garantizar el acceso.
- Combinar visitas a museos y parques caminando o en bicicleta para optimizar el recorrido y disfrutar del entorno urbano.
Con estas propuestas, Bogotá consolida su apuesta por la cultura como un derecho de todos, demostrando que disfrutar de arte, cine e historia no requiere gastar un peso.
La ciudad invita a bogotanos y visitantes a vivir un domingo lleno de experiencias culturales y comunitarias.
Los parques, museos y plazas se transforman en escenarios de aprendizaje, disfrute y encuentro social.