Bogotá

Bogotá recibe marzo con cine y museos gratis: la agenda cultural para disfrutar sin gastar

Una guía verificada para aprovechar la agenda cultural de la capital sin gastar un peso

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

1 de marzo de 2026, 7:21 a. m.
El Museo Botero y el Museo del Oro abren sus puertas con entrada gratuita, ofreciendo a bogotanos y visitantes un domingo lleno de arte e historia.
El Museo Botero y el Museo del Oro abren sus puertas con entrada gratuita, ofreciendo a bogotanos y visitantes un domingo lleno de arte e historia. Foto: Composición Semana /getty Images/Guillermo Torres

Con la llegada de marzo, la capital se convierte en un epicentro de cultura accesible para todos.

Desde Cine al Parque hasta museos con entrada libre, la ciudad ofrece a sus habitantes y visitantes un abanico de actividades culturales sin costo, consolidando la política distrital de democratización de las artes y la cultura.

Los 25 años de BibloRed se celebran con exposiciones sobre arte, memoria e ilustración: les contamos

Guía detallada y verificada para planear tu domingo cultural en Bogotá

Este domingo, los ciudadanos pueden iniciar su día recorriendo el Museo Botero, abierto de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., donde podrán apreciar la obra del icónico artista colombiano y otras piezas de artistas internacionales, con entrada siempre gratuita.

Muy cerca, el Museo Nacional de Colombia abre sus puertas de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., ofreciendo un recorrido por la historia, la política y la cultura de Colombia sin costo alguno.

Turismo

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Bogotá

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Cine

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Bogotá

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Bogotá

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

Bogotá

Mujer denuncia ser víctima de estafa y engaño al vender su carro por redes sociales, sin recibir el dinero

Bogotá

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Bogotá

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Cali

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

Barranquilla

Barranquilla reactiva rutas expresas R40 y S40 de Transmetro para aliviar congestión en hora pico

Para quienes buscan una mirada más cercana a la historia urbana, el Museo de Bogotá recibe visitantes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., con recorridos guiados que exploran la evolución de la ciudad y la vida en sus barrios.

Si es amante de la cultura indígena del país, el Museo del Oro tiene abiertas sus puertas este domingo, con entrada gratuita, desde las 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

En paralelo, la Cinemateca al Parque, impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), llevará proyecciones de cine al aire libre y talleres culturales a parques de distintas localidades.

Todo esto se realiza entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m., con funciones para toda la familia que incluyen cine colombiano y producciones internacionales.

Además, hay una serie de actividades participativas para públicos de todas las edades.

La jornada puede completarse con un paseo por la Plaza de Bolívar y sus alrededores, disfrutando del patrimonio arquitectónico y los murales urbanos que caracterizan el centro histórico de la capital.

Idartes impulsa la jornada de Cine al Parque con funciones gratuitas al aire libre en diferentes localidades de Bogotá.
Idartes impulsa la jornada de Cine al Parque con funciones gratuitas al aire libre en diferentes localidades de Bogotá. Foto: Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para fines informativos.

Recomendaciones para disfrutar la agenda cultural de Bogotá

  • Llegar con anticipación a las proyecciones de Cine al Parque para asegurar lugar y participar en las actividades paralelas.
  • Consultar previamente los horarios y ubicaciones exactas de las proyecciones y talleres en la página oficial de IDARTES.
  • Para museos como el Museo del Oro, reservar entradas anticipadamente, aunque la entrada sea gratuita, para garantizar el acceso.
  • Combinar visitas a museos y parques caminando o en bicicleta para optimizar el recorrido y disfrutar del entorno urbano.

Con estas propuestas, Bogotá consolida su apuesta por la cultura como un derecho de todos, demostrando que disfrutar de arte, cine e historia no requiere gastar un peso.

La ciudad invita a bogotanos y visitantes a vivir un domingo lleno de experiencias culturales y comunitarias.

Los parques, museos y plazas se transforman en escenarios de aprendizaje, disfrute y encuentro social.

Más de Bogotá

x

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Daniel Felipe Martínez en la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta 2024.

Cierres viales y rutas alternas por el Gran Fondo Giro d’Italia este domingo

Estas son las películas que se proyectarán en la Cinemateca de Bogotá.

Bogotá se viste de cine: así puede disfrutar de funciones gratuitas este sábado 28 de febrero en la ciudad

Este es el momento en el que los responsables dejan el cadáver en el sitio.

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

ED 2275

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

Los presuntos delincuentes ubicaban a sus víctimas a través de redes sociales.

Mujer denuncia ser víctima de estafa y engaño al vender su carro por redes sociales, sin recibir el dinero

x

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

El espectacular Cristo Redentor ubicado en un mirador de Bogotá.

El nuevo balcón de Bogotá: la ciudad luce su propio Cristo Redentor con una de las mejores vistas de la ciudad

carrera atlética del 22 de octubre

Vías cerradas este 1 de marzo en Bogotá por carrera atlética de la Universidad Pedagógica: alternativas de movilidad

Noticias Destacadas