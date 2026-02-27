No es un logro menor, fomentar la cultura y la lectura en la ciudad por un cuarto de siglo. Por eso, para esos efectos, BibloRed despliega una programación expositiva que recorre distintas bibliotecas públicas de la ciudad con propuestas que integran ilustración, pintura, memoria histórica y arte comunitario. El ciclo se pretende “un punto de encuentro para las palabras, los cuerpos y los relatos que resisten a través de la lectura, la escritura y la oralidad”.

Las exposiciones seleccionadas son el resultado de procesos artísticos desarrollados con usuarios de las bibliotecas, así como de alianzas con el Colectivo Literario y Audiovisual Ojo de Gato y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, consolidando a las bibliotecas como plataformas de creación, diálogo ciudadano y construcción colectiva de memoria.

Durante el primer semestre del año, las muestras itinerarán por espacios como la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública El Mirador, invitando a turistas, usuarios y ciudadanía en general a hacer parte de esta gran celebración cultural de ciudad.

Al respecto, Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaria de Cultura, recreación y deporte y BibloRed, aseguró: “Las bibliotecas públicas son espacios donde el arte y la memoria dialogan con la ciudadanía. Estas exposiciones reflejan la capacidad de BibloRed para convertirse en escenario de creación colectiva, reflexión histórica e innovación cultural, reafirmando nuestro compromiso con la democratización del conocimiento y la construcción de comunidad en estos 25 años”.

Esta es la programación, a la altura del festejo:

Anatomía de un cuerpo colectivo

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal; Hall de auditorio; Hasta el 28 de febrero

Esta exposición muestra los resultados de los procesos de los laboratorios de creación artística de usuarios de las bibliotecas públicas. Cada categoría de la exposición tiene que ver con una parte del cuerpo, esto permite ver y analizar las perspectivas de los participantes usuarios de los espacios de lectura de BibloRed.

Exposición de Artes Cartoneras - Colectivo Literario y Audiovisual Ojo de Gato

Biblioteca Pública El Mirador; Sala LEO; Hasta el 28 de febrero

Desde una apuesta pedagógica itinerante, caminamos los barrios llevando la cultura escrita , las artes y la conexión con la vida creando y cocreando experiencias que transforman personas, barrios y sus territorios.

Los Lugares que Habito

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo; Salas General y Distrito Gráfico; Hasta el 8 de marzo

Gracias a la pintura, el grabado, la fotografía y la memoria se acerca al público a un viaje íntimo e introspectivo de la artista, creaciones que invitan a repensar conceptos que enfrenta como el tiempo y el olvido, lo onírico y la realidad, encierro y libertad, entre otros, acercando a las personas en un ejercicio reflexivo.

Obreras: Más allá del cemento

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal; Hall primer piso - enfrente a sala infantil; Del 13 al 27 de marzo

A partir de una investigación en antropología visual, esta muestra propone un recorrido por las memorias de mujeres que participaron activamente en la conformación del barrio Estados Unidos en la localidad de Kennedy, aunque su trabajo haya sido históricamente invisibilizado. Mientras los relatos oficiales han privilegiado las figuras masculinas asociadas a la construcción física, esta exposición desplaza la mirada hacia los trabajos de cuidado, la economía doméstica, la organización familiar y comunitaria, y las estrategias cotidianas que sostuvieron la vida en un contexto de precariedad.

Te busco. Ausentes estrellas presentes - Centro de Memoria Paz y Reconciliación

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal; Sala general - Primer piso; Hasta el 5 de abril; Además: Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo del 10 de abril al 17 de mayo

“Te busco” es la exposición que acompaña la quinta versión de Ausentes Estrellas Presentes, una acción pública que, desde 2020, ha hecho del cielo un territorio de memoria, encuentro y resistencia. Cada año, las familias de personas desaparecidas se reúnen para transformar el dolor de la ausencia en una constelación compartida de esperanza y verdad.

En esta edición, el Planetario de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) y BibloRed, junto con más de doce organizaciones de familiares, presentan una muestra que reúne cajas de recuerdos, objetos cotidianos, fotografías, cartas y gestos que narran la búsqueda como una forma de vida y de resistencia. “Te busco” no es solo una exposición: es una promesa, una invocación, una constelación construida colectivamente desde la memoria y el amor.

Antes de salir, te invitamos a mirar el cielo y preguntarte: * ¿A quién buscarías si miraras el cielo esta noche? * ¿Cómo transforma esta exposición tu manera de mirar la desaparición forzada en Colombia? * ¿Cómo se conecta la luz -como símbolo- con la verdad, la justicia y la esperanza?

Ródez: eterno bibliófilo

Biblioteca Pública Virgilio Barco; Vestíbulo principal; Hasta el 5 de abril

Una exposición inédita dedicada a la obra del maestro Ródez, figura clave del arte contemporáneo y urbano colombiano. Este proyecto propone una experiencia inmersiva, efímera e interactiva, diseñada para itinerar por las cuatro bibliotecas mayores de BibloRed, llevando su legado a un público diverso y masivo.

Terca esperanza - Centro de Memoria Paz y Reconciliación

Biblioteca Pública Virgilio Barco; Primer piso; Hasta el 12 de abril

Esta exposición busca reflejar las diferentes experiencias de la Bogotá rural y urbana para hacer memoria La construcción de memoria sobre el conflicto, al tratarse de una violencia latente y con múltiples actores, no puede presentarse como una narración única, lineal o finita. La memoria, como la ciudad, está siempre en movimiento, se reconfigura, se disputa y se reconstruye desde múltiples lugares y voces. Por eso, esta exposición no pretende cerrar ni posicionar un relato único, sino abrirlo: es una obra colectiva, inacabada y en constante construcción. La muestra reconoce las formas, colores y texturas que rodean nuestro entorno.

