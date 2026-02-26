En principio, la invitación es clara: el fomento cultural es para todas las personas, todas las culturas y todas las expresiones. Y, por eso, los estímulos, becas, programas, convocatorias y oportunidades ya están disponibles a través de la plataforma: www.cultured.gov.co.

Esta semana, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y las entidades del sector Cultura (Instituto Distrital de las Artes - Idartes, Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Filarmónica de Bogotá) presentó la nueva apuesta de fomento cultural: una transformación del modelo de estímulos que amplía las oportunidades de participación, fortalece el trabajo colaborativo y consolida un sistema más incluyente y con mayor presencia territorial.

Se marca el inicio de una nueva etapa en la política de fomento cultural que en total tendrá una inversión superior a los 80 mil millones de pesos, en 2026. Foto: cortesía SCRD

En este primer anuncio se presentó el Programa Distrital de Estímulos - primera fase-, el Banco de Personas Expertas, ,Proyectos en Red y Barrios Vivos, y Barrios Vivos. Estos cuatro pilares marcan el inicio de una nueva etapa en la política de fomento cultural que en total tendrá una inversión superior a los 80 mil millones de pesos, en 2026.

Esta apertura inicial contempla 164 convocatorias y 891 estímulos del Programa Distrital de Estímulos, que amplían oportunidades con nuevas líneas, enfoques contemporáneos y un fortalecimiento territorial; 523 reconocimientos del Banco de Personas Expertas para jurados y mentores que aportan a la calidad y transparencia de los procesos, el impulso a Proyectos en Red, una apuesta por la colaboración y el fortalecimiento sectorial en seis áreas priorizadas: artistas del espacio público, bibliotecas comunitarias, convergencia digital, diseño, formación musical y títeres; y 70 laboratorios de cocreación comunitaria de Barrios Vivos.

'Fomento en Red' promueve el trabajo asociativo entre sectores, organizaciones, gremios y ciudadanía, a través del diálogo y la construcción de acuerdos. Foto: cortesía SCRD / @andresz

El Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo aseguró que “en 2026 avanzamos hacia un modelo de fomento más integral, amplio e incluyente para Bogotá. Fomento en Red promueve el trabajo asociativo entre sectores, organizaciones, gremios y ciudadanía, a través del diálogo y la construcción de acuerdos en torno a proyectos comunes que respondan a las realidades territoriales y sectoriales".

El funcionario añadió que “no se trata solo de asignar recursos, sino de fortalecer el tejido cultural, dejar capacidades instaladas y generar lazos de confianza y orgullo en los territorios. Así ampliamos la participación y garantizamos que el fomento tenga un mayor impacto cultural y social, consolidando una política cultural que entiende el fomento de manera integral, como un sistema al servicio de los artistas, creadores y comunidades de Bogotá”.

El fomento cultural es para todas las personas. Las oportunidades están disponibles a través de la plataforma: www.cultured.gov.co Foto: cortesía SCRD

El nuevo fomento cultural se consolida como un sistema integral que articula distintos mecanismos para responder a las realidades del sector. Por un lado, reúne el fomento concursable con el Programa Distrital de Estímulos, el Banco de Personas Expertas, el Programa Distrital de Apoyos Concertados, el Programa Distrital de Salas Concertadas y Más Cultura Local.

Por otro lado, fortalece el Fomento en Red a través de iniciativas como Barrios Vivos, Proyectos en Red, Ecosistemas culturales, Coproducciones y Artefactum. En conjunto, estas apuestas amplían la noción de fomento al integrar estímulos económicos, concertación, innovación y trabajo territorial en un ecosistema cultural más colaborativo, sostenible y conectado con la ciudad.

Este enfoque integral, conectado con el Plan de Cultura de Bogotá 2038, se ve fortalecido por una fuente clave de financiación: los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos - LEP, que en Bogotá alcanzan el mayor nivel de recaudo del país. Este liderazgo refleja el dinamismo de la ciudad, su capacidad para atraer grandes eventos y un público que responde positivamente a una oferta cultural y de entretenimiento. En el marco de la actual administración distrital, estos recursos se consolidan como un motor clave para el desarrollo cultural, no solo por su aporte al fortalecimiento de la infraestructura, sino por su impacto directo en la producción y circulación de las artes escénicas a través de las becas LEP.

El llamado es a artistas, gestores, creadores y ciudadanía a sumarse a esta nueva etapa, aprovechar las oportunidades disponibles. Foto: cortesía SCRD

Con este lanzamiento, el llamado es a artistas, gestores, creadores y ciudadanía a sumarse a esta nueva etapa, aprovechar las oportunidades disponibles y ser parte activa de una cultura que sigue creciendo. Los interesados podrán consultar la oferta completa de estímulos, becas, programas y convocatorias, postularse y hacer seguimiento a sus procesos, a partir del 25 de febrero a través de la plataforma Cultured.gov.co.