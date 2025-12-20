Nación

Planes para este 20 y 21 de diciembre en el país: agenda cultural que no debe perderse antes de que llegue la Navidad

Los planes varían entre ambos días, con boletería a precios accesibles.

Danna Valeria Figueroa Rueda

20 de diciembre de 2025, 11:14 a. m.
Estos son los mejores planes que no se puede perder. Foto: Instagram @cerromonserrate

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre se convierte en una antesala festiva de la Navidad en varias ciudades de Colombia, con una agenda cultural que toma el espacio público y convoca a ciudadanos y visitantes.

Entre conciertos, festivales, exposiciones y alumbrados, Medellín, Bucaramanga e Ibagué concentran una oferta diversa que combina celebración, memoria y creación artística.

Medellín: Festival de Navidad y Alumbrados

La capital antioqueña vive uno de los momentos más intensos de su agenda anual con el Festival de Navidad Medellín Te Quiere, la programación navideña más grande de la ciudad.

Durante el fin de semana, barrios, parques y espacios públicos se transforman en escenarios para más de 120 actividades que incluyen música, danza, espectáculos escénicos y expresiones del arte popular.

Navidad Mágica en el ‘pueblo de las brujas’, en Huila: tiene un gran pesebre vivo y dos kilómetros de iluminación

La entrada es libre y la programación se desarrolla de manera continua, lo que permite recorrer distintos espacios durante el día.

A la par del festival, los Alumbrados Navideños siguen siendo uno de los mayores atractivos de diciembre. Millones de luces e instalaciones artísticas iluminan el río Medellín y sectores céntricos de la ciudad, en un recorrido nocturno que combina arte urbano y música en vivo. Este plan es gratuito y está disponible para todos quienes recorren la ciudad en diciembre.

La Exposición número 41 de Pesebres en el Museo El Castillo reúne obras elaboradas por artistas y artesanos, e invita a recorrer la simbología navideña. La exposición está abierta en el horario habitual del museo, con tarifas generalmente accesibles o entrada gratuita según la temporada.

Bucaramanga: Festival 1622 y música en vivo

En la capital santandereana, el fin de semana coincide con el Festival 1622, en conmemoración de los 402 años de fundación de la ciudad. La Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y el Parque García Rovira se convierten en escenarios de música, teatro, danza y actividades comunitarias, con entrada gratuita.

Mhoni Vidente dio el horóscopo para el fin de semana antes de Navidad: predicciones para el 20 y 21 de diciembre

La noche del sábado 20 de diciembre ofrece opciones musicales diversas, desde sonidos caribeños y latinos con El Caribefunk, hasta propuestas de rock y metal con Rompiendo los Esquemas, en escenarios alternativos que fortalecen la movida musical local.

En paralelo, el Auditorio Luis A. Calvo suele ofrecer conciertos de música académica y repertorios navideños, aunque la programación específica para este fin de semana debe confirmarse.

Ibagué: alumbrados, museos y artes escénicas

Ibagué también se suma a la agenda decembrina con planes que combinan tradición y cultura. El Alumbrado Navideño de Ibagué incluye instalaciones luminosas, figuras decorativas y túneles de luz en distintos puntos de la ciudad, disponibles durante la noche de manera gratuita.

La caravana navideña de Coca-Cola llegará a Barranquilla poco antes de Navidad: confirman nueva fecha

Durante el día, el Museo de Arte del Tolima ofrece una alternativa contemplativa, con su colección permanente de arte colombiano y latinoamericano, que combina obras de artistas clásicos y contemporáneos. La entrada suele ser económica o gratuita según la programación del fin de semana.

La agenda se completa con funciones en el Teatro Tolima y en la Casa Camacho Centro Cultural, donde se presentan teatro, danza y otras expresiones artísticas locales. Las funciones varían entre ambos días, con boletería a precios accesibles.

Noticias Destacadas