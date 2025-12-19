El departamento del Huila cuenta con destinos ideales para conocer y uno de ellos se encuentra a menos de tres horas de Neiva, capital del departamento. Se trata de un lugar que ha cautivado a viajeros nacionales e internacionales que quieren conocer acerca del misticismo y la historia que encierra este particular poblado.

Se trata del corregimiento de La Jagua, en el municipio de Garzón. Este lugar no solo destaca por su longevidad, sino porque es reconocido como el ‘pueblo de las brujas’ en Colombia.

Es famoso por su rica tradición oral, que ha transmitido generaciones de relatos sobre las brujas, un aspecto que llama la atención de propios y foráneos, pero donde los viajeros también encuentran otros atractivos.

Navidad Mágica

Para esta temporada de fin de año, este poblado se vistió de luz con el evento denominado “Navidad Mágica en La Jagua”, que se caracteriza por tener una extensión de dos kilómetros de recorrido, en un total de 18 cuadras que incluyen el parque principal.

La iluminación de la Jagua, en el Huila, se extiende por dos kilómetros. Foto: Alcaldía Municipal de Garzón/API.

Según información de la Alcaldía de Garzón, durante el recorrido se pueden apreciar 13 estaciones que reviven 13 importantes momentos previos al nacimiento del Niño Jesús. La que recrea el nacimiento se ubica junto a la iglesia, por lo que el parque principal y el templo son el eje protagónico del pesebre.

La iluminación cuenta con un total de 8.000 bombillos que adornan el pesebre e iluminan el centro poblado. La información oficial indica que en La Jagua hay uno de los pesebres vivos y a escala real más grande del país.

Esta decoración, que busca atraer la atención de los turistas y vivir momentos mágicos en esta época de fin de año, estará disponible hasta el 12 de enero de 2026.

De acuerdo con información de la Alcaldía, para esta temporada se ha dispuesto de dos ingresos al centro poblado, con el propósito de descongestionar el acceso y brindar facilidades en la circulación de los visitantes.

La decoración navideña en La Jagua involucra un pesebre vivo. Foto: Alcaldía Municipal de Garzón/API.

¿Qué se puede hacer en La Jagua?

Como ya se mencionó, la Jagua es conocida como el pueblo de las brujas y es tal la importancia del tema que cada año se celebra el Festival de Brujas, un evento que normalmente se lleva a cabo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.

Se trata de un encuentro cultural en el que se aprecian comparsas, disfraces, artesanías, teatro, música y platos típicos. Por estos días, las casonas se visten de colores y los turistas recorren las calles empedradas como si pisaran un escenario encantado.

La Jagua es un destino en el que se pueden visitar algunos lugares de interés tales como: el centro histórico, la casa del sabio Francisco José de Caldas y la Casa de Artesanos, donde mujeres del corregimiento mantienen viva la tradición de tejer con fique, entre muchos otros.