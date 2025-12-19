La caravana navideña de Coca-Cola llegará a Barranquilla poco antes de Navidad: confirman nueva fecha

En Navidad uno de los espectáculos más esperados en algunas de las principales ciudades de Colombia son las caravanas navideñas de Coca-Cola, que este año pasaron por Bogotá, Medellín, Bucaramanga y próximamente por Barranquilla.

Aunque su recorrido por ‘La Arenosa’ estaba programado inicialmente para el pasado jueves, 18 de diciembre, la marca anunció cambio de fecha y en las últimas horas confirmó cuándo será ese gran momento en el que miles de personas podrán disfrutar el show de música y luces que despierta ese espíritu soñador y lleno de esperanza que despierta esta temporada especial del año.

De acuerdo con el anuncio que realizó la compañía a través de sus redes sociales, el paso de la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla ahora se llevará a cabo el próximo domingo, 21 de diciembre.

No obstante, indicó que en los próximos días estará revelando los detalles sobre la ruta y horarios que manejará durante esta fecha con el propósito de llenar de alegría las calles de la capital del Atlántico.

Cabe mencionar que, la programación inicial, señalaba que el recorrido iniciaría a las 6:30 p. m. en el Parque Prudencio Padilla para continuar con la ruta por la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40, hasta terminar en Puerta de Oro hacia las 9:30 p. m.

Sin embargo, con este cambio de fecha, la ruta podría presentar algunas modificaciones que aún no han sido confirmadas por la marca. Se espera que esta información sea publicada entre el viernes 18 y el sábado 20 de diciembre, para que el público pueda organizarse y elegir el mejor punto desde el cual pueda disfrutar de esta tradicional celebración navideña.

Uno de los aspectos positivos de este cambio de fecha es que se realizará el domingo, un día en el que muchas familias suelen reunirse y hacer planes para recorrer la ciudad y disfrutar de los alumbrados navideños, que este año la han posicionado como un destino imperdible para turistas nacionales e internacionales.

En Barranquilla es donde se encuentra el árbol de Navidad más grande de Colombia este 2025, una estructura que alcanza 66 metros de altura y que, con su presencia redefine el paisaje nocturno del norte de la ciudad, ya que se encuentra ubicado en la rotonda donde en 2018 nació la Ventana al Mundo, en plena avenida Circunvalar.

Este árbol cuenta con más de 460.000 luces led, distribuidas en 78.000 módulos programables a distancia que proyectan animaciones, figuras, colores y mensajes alusivos a la Navidad que iluminarán la ciudad hasta el 6 de enero de 2026.