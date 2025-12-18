Turismo

Buga bajo las estrellas: así se iluminó la Ciudad Señora para recibir a los turistas en esta temporada navideña

Este destino es uno de los más turísticos en el Valle del Cauca.

Redacción Turismo
18 de diciembre de 2025, 8:51 p. m.
Buga se iluminó para la temporada navideña y proyecta incentivar el turismo.
Buga se iluminó para la temporada navideña y proyecta incentivar el turismo. Foto: Alcaldía de Buga/API.

Uno de los destinos más visitados en el Valle del Cauca es Buga, un lugar de gran importancia religiosa que atrae a miles de personas cada año, muchas de las cuales llegan a este santuario para pedir favores, agradecer milagros o simplemente para conocer uno de los destinos más representativos del turismo religioso en Colombia.

Este lugar es un símbolo de fe y devoción, convirtiéndose en un destino especial para aquellos que buscan conectarse espiritualmente. Sin embargo, la Ciudad Señora, como se le conoce, no solo destaca por su relevancia religiosa, sino también por su belleza natural y arquitectónica.

Este municipio es considerado el primer pueblo patrimonio del departamento y es perfecto para explorar sus calles y monumentos. Se caracteriza por su arquitectura ecléctica y su rica historia, lo que lo convierte en un lugar ideal para conocer las costumbres y tradiciones locales. Además, está rodeado de un entorno en el que destacan montañas, ríos y paisajes verdes.

Iluminación en Buga
La iluminación navideña en Buga es un atractivo para no perderse en una visita a la Ciudad Señora. Foto: Alcaldía de Buga/API.

Ciudad iluminada

Estos encantos son potenciados este año con una gran iluminación que, según la alcaldesa, Karol Vanessa Martínez Silva, impulsará el turismo. De esta forma, la Ciudad Señora se iluminará con 26 puntos ubicados estratégicamente y distribuidos entre la zona urbana y rural, ofreciendo a visitantes y residentes un recorrido luminoso que complementa la tradicional visita a la Basílica del Señor de los Milagros.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, entre los puntos destacados con la iluminación se encuentran, entre otros, los parques María Luisa de la Espada, Fuenmayor, Santa Bárbara, La Magdalena, José María Cabal, Paloblanco, Altobonito, Simón Bolívar y El Faro.

También brillarán espacios públicos como el Corredor Lineal El Albergue, La Merced, La Reyna, las zonas verdes del barrio Estambul, la Plazoleta de la Basílica y el Patinódromo.

El alumbrado estará encendido durante toda la temporada navideña, ofreciendo un plan familiar y gratuito que combina fe, cultura y entretenimiento.

Laguna de Sonso
La Laguna de Sonso es ideal para vivir momentos de desconexión del día a día. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)/API.

¿Qué se puede hacer en Buga?

Uno de los planes para hacer en este destino es caminar por el centro de la ciudad, pues es una de sus grandes riquezas, tanto culturales como históricas. El portal Travelgrafía indica que este es un verdadero tesoro cultural, de calles empedradas y hermosos edificios coloniales.

No obstante, para los amantes de la naturaleza también hay planes. Por ejemplo, se puede visitar el Parque Natural Regional El Vínculo, una reserva del ecosistema de bosque seco tropical del Valle del Cauca, un espacio dedicado a la investigación, conservación y restauración ecológica, entre otros.

Para quienes disfrutan de los planes al aire libre también está la Laguna de Sonso y el Lago Calima, sitios en los que es posible conectar con la vegetación y hacer avistamiento de especies tanto de flora como de fauna.

