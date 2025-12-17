De acuerdo con las proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), diciembre podría marcar un récord histórico para el turismo en la ciudad, al superar en 2025 los 2 millones de turistas internacionales y consolidarse como uno de los destinos urbanos más fuertes, atractivos y competitivos de América Latina.

Las estimaciones indican que la capital colombiana recibirá en diciembre 1.355.780 turistas, el volumen mensual más alto del que Bogotá tenga registro y un incremento del 19,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estos fueron los destinos más visitados por los colombianos en 2025, ¿estuvo en alguno?

Por eso, con el objetivo de brindar experiencias auténticas e inolvidables, estas son algunas actividades que incluye su amplia y diversa oferta cultural:

Festival Brilla Sueños 2025

Este espectáculo, que se lleva a cabo en la Transversal 28 — justo detrás del Estadio el Campín y cerca al Movistar Arena —, invita a los visitantes a caminar entre 25 espacios interactivos que combinan arte, tecnología, música y naturaleza.

Además, ofrece una experiencia para todas las edades, con accesibilidad para todos, incluyendo a los peluditos de la familia y, lo mejor, con entrada gratuita para niños menores de dos años. Este plan estará disponible hasta el 12 de enero de 2026.

Ruta de la Navidad

Según informó la Alcaldía de Bogotá, esta ruta cuenta con alrededor de 114 árboles navideños led, más de 54 kilómetros de extensiones mini led y 4,6 kilómetros de mangueras red, atravesando diferentes zonas de la capital.

“La Ruta de la Navidad 2025 llegará a tres sectores de la ciudad que son: Corredor Centro, Parque el Tunal y Sector norte con más de 31 puntos iluminados”, señala.

Navidad es Cultura

Hasta el 23 de diciembre, la ciudad ofrecerá más de 600 actividades gratuitas en múltiples escenarios: conciertos, teatro, ferias y eventos comunitarios.

Entre los más destacados para disfrutar se encuentra el show ‘Una Ciudad Imaginada’, en la Plaza de Bolívar, disponible del 17 al 23 de diciembre en los horarios de 6:30 p.m. - 8:00 p.m. - 9:00 p.m., con funciones de 27 de 35 minutos.

Es importante llegar con antelación para hacer fila. Foto: X @Bogota / Alcaldía de Bogotá

También está el espectáculo ‘Más allá de las Nubes’, en la Plaza Cultural La Santamaría, con 18 funciones de 35 minutos, que se podrán disfrutar en los horarios de 7:00 p.m. - 9:00 p.m. Este plan estará disponible hasta el 23 de diciembre.

“Las luces del mundo” en Monserrate

Este año, Monserrate sorprende con una decoración navideña que recorre distintos países y monumentos como el Coliseo Romano, ofreciendo a sus visitantes un viaje por el mundo sin necesidad de pasaporte.

Así es el municipio antioqueño que tiene su propia casa en el aire, un destino para vivir una experiencia única

A lo largo del camino se encuentran estaciones inspiradas en 11 países, cada una representada con arcos y figuras luminosas que evocan culturas, paisajes y símbolos de diferentes rincones del planeta.

¿Preparado para sentir la magia de la Navidad en Bogotá? Anímese a participar en estas actividades, algunas de ellas totalmente gratis y disponibles en diferentes jornadas y horarios,