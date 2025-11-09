Regresa el Festival Brilla a Bogotá: horarios, fechas y todo lo que debe saber para disfrutar este evento en temporada navideña

En temporada navideña, Bogotá se transforma en el epicentro de mágicas experiencias gracias a eventos como el Festival Brilla, que invita a sumergirse en un fascinante universo de sueños donde las luces, los colores y la magia de la noche cobran vida ante los ojos del público.

Esta experiencia, inspirada en la imaginación y la maravilla de soñar,se realizará del 27 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, bajo una propuesta completamente renovada después de la versión “Brilla cuatro elementos”, que presentó el festival en 2024.

Para este año se desarrollará bajo la temática “Sueños” o el mundo onírico, en Sencia, junto al estadio El Campín, incluyendo en esta ocasión como novedad gigantes de luz, experiencias sensoriales, juegos, atracciones y una pista de patinaje sobre hielo.

Un plan ideal para compartir en familia

Si es de las personas que desea asistir a este festival, además de tener en cuenta los datos ya mencionados, debe saber que la nueva edición contará con más de 22 espacios temáticos.

El festival abrirá de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. (último ingreso, 10:30 p. m.), y permitirá el ingreso de mascotas.

“Los asistentes podrán disfrutar de más de 22 espacios donde vivirán desde los sueños de la niñez hasta algunas de sus pesadillas. Sumado a esto, habrá novedades como atracciones y una pista de patinaje sobre hielo que permitirá ofrecer a quienes asistan una experiencia inmersiva de hasta 3 horas llenas de recuerdos, felicidad y todas las emociones que el mundo de los sueños puede ofrecer”, explicó Carlos Pinzón, director de Brilla Entretenimiento, en declaraciones citadas por El Colombiano.

Adicionalmente, la versión 2025 cuenta con el respaldo de Fever, Nu y Claro. Gracias a esta alianza, los clientes de Nu podrán acceder a una preventa exclusiva con descuentos del 30 % y entradas con acceso Fast Pass.

Las boletas estarán disponibles en preventa Nu a partir del lunes 27 de octubre a través de las plataformas Fever y Tu Boleta.

El Festival Brilla es un espacio diseñado para todas las edades; por eso, con el propósito de incentivar los encuentros en familia, los menores de 2 años entran gratis.