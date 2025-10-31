Turista chino se mostró sorprendido con una obra arquitectónica en Bogotá: “Ni en China hay algo así”

Hoy en día, los creadores de contenido que se han enfocado en explorar el mundo y dar a conocer sus experiencias a través de redes sociales, se han convertido en puentes fundamentales entre culturas y destinos. Gracias a su mirada curiosa y cercana, por medio de sus fotos y videos han permitido redescubrir lugares llenos de encanto, entre ellos Colombia, un país que conquista por su diversidad natural, su arquitectura, calidez humana y riqueza cultural.

En esta lista de influencers que se han animado a explorar el país y conocer esos aspectos que lo consolidan como un destino imperdible, se encuentra Kai, un creador de contenido chino, identificado en Instagram y TikTok como @seolkai.

“Soy fan de la cultura latina”, afirma el influencer en la descripción de su perfil en estas plataformas digitales, donde recientemente mostró lo que más le sorprendió durante su visita a Bogotá, la capital colombiana.

La obra arquitectónica que dejó impresionado a Kai

De acuerdo con una breve publicación que hizo en sus redes, la estructura que le causó bastante asombro fue la del edificio de Ciencias de la Universidad Javeriana, una construcción que la revista Axxis describe como un ícono de sostenibilidad e innovación arquitectónica en Bogotá.

Se trata de una obra de 19.900 metros cuadrados, con tres sótanos, 11 pisos y una cubierta técnica, según datos registrados en la página de la universidad.

Aunque el creador de contenido no pronuncia ninguna palabra en el video, con sus gestos de asombro y las cortas frases que aparecen sobre las imágenes del video publicado, dejó en evidencia el impacto que le causó descubrir esta innovadora obra arquitectónica durante su recorrido por la ciudad.

“Dicen que en China tienen la mejor tecnología, pero aquí solo es una universidad en Colombia”, anotó el influencer.

“Ni en China hay algo así”, agregó sobre las imágenes del clip que apenas dura un par de segundos. Además, en la descripción de esta misma publicación, señaló que quedó en shock tras pasar por esta universidad en Bogotá: “Aunque en China he visto muchos edificios artísticos, sin duda Colombia tiene más sorpresas y aún voy a explorar”.

Cabe mencionar que el joven siempre se ha mostrado enamorado de la cultura latina, su gastronomía y ritmos musicales. De hecho, la salsa es uno de sus bailes favoritos, pasión que lo llevó a fundar una academia dedicada a este género en Londres, Inglaterra, donde reside actualmente.