Turismo
El municipio del Huila escondido entre montañas que cautiva con su historia y sus aguas cristalinas
Este pueblo se consolida como un paraíso imperdible para los amantes del ecoturismo. Conozca sus mejores atractivos.
El departamento del Huila se consolida como un verdadero paraíso terrenal, lleno de cultura, tradiciones y paisajes asombrosos que se esconden entre sus distintos municipios, como Nátaga, Paicol y San Agustín, entre otros.
En esa lista de pueblos que deslumbran con su riqueza natural y valioso legado histórico, también se destaca Oporapa, uno de los destinos menos explorados del Huila.
Este municipio, situado entre montañas y embellecido por múltiples cuerpos de agua, es un escenario único y cautivador, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza y descubrir rincones poco conocidos del sur de Colombia.
Su nombre está relacionado con su pasado, cuando fue habitado por las tribus precolombinas Oporapa u Operabas, pertenecientes a la gran familia Yalcón, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.
Oporapa se encuentra en el sur del departamento del Huila y limita al norte con el municipio de la Argentina, al sur con el municipio de Elías, al oriente con el municipio de Tarqui, y al occidente con el municipio de Saladoblanco.
Con una temperatura promedio de 22 °C, Oporapa ofrece un clima templado y agradable, perfecto para disfrutar de su gran riqueza hídrica, que se da gracias a su privilegiada ubicación geográfica y la topografía montañosa, que favorecen el nacimiento de quebradas, cascadas y fuentes naturales que refrescan el paisaje y llenan de vida cada rincón.
En las zonas altas, los bosques nativos desempeñan un papel esencial al alimentar varios afluentes que abastecen de agua a la población y sustentan las actividades agrícolas de la región.
No obstante, más allá de contemplar su entorno y disfrutar de sus aguas, Oporapa también invita a proteger su patrimonio natural que enfrenta diferentes retos ambientales.
Un destino de fe y devoción
Además de sus atractivos naturales, este pueblo es reconocido como un destino de profunda fe y tradición religiosa, perfecto para visitar en fechas especiales como Semana Santa.
Algunos de sus templos más emblemáticos son:
- Parroquia San José, ubicado en el centro del municipio y construido originalmente el 21 de abril de 1920.
- Ermita de la Cruz, ubicado en el centro poblado San Roque, a unos 30 minutos del casco urbano.
- Jardín Mariano, ubicado en la vereda El Tablón, en honor a la aparición de la Virgen.
A la lista se suman el Alto San Francisco, Bellavista, Cabaña, Caparrosa, El Carmen, El Roble, La Esmeralda, La Esperanza, Fátima, Morelia, Paraguay, San Ciro y unos cuantos más que reflejan la fe del pueblo y parte de sus tradiciones.