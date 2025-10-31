Suscribirse

Turismo

El municipio del Huila escondido entre montañas que cautiva con su historia y sus aguas cristalinas

Este pueblo se consolida como un paraíso imperdible para los amantes del ecoturismo. Conozca sus mejores atractivos.

Redacción Turismo
31 de octubre de 2025, 3:56 p. m.
Oporapa, Huila
Paisajes de Oporapa, Huila | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Oporapa

El departamento del Huila se consolida como un verdadero paraíso terrenal, lleno de cultura, tradiciones y paisajes asombrosos que se esconden entre sus distintos municipios, como Nátaga, Paicol y San Agustín, entre otros.

En esa lista de pueblos que deslumbran con su riqueza natural y valioso legado histórico, también se destaca Oporapa, uno de los destinos menos explorados del Huila.

Este municipio, situado entre montañas y embellecido por múltiples cuerpos de agua, es un escenario único y cautivador, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza y descubrir rincones poco conocidos del sur de Colombia.

Su nombre está relacionado con su pasado, cuando fue habitado por las tribus precolombinas Oporapa u Operabas, pertenecientes a la gran familia Yalcón, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Oporapa se encuentra en el sur del departamento del Huila y limita al norte con el municipio de la Argentina, al sur con el municipio de Elías, al oriente con el municipio de Tarqui, y al occidente con el municipio de Saladoblanco.

Con una temperatura promedio de 22 °C, Oporapa ofrece un clima templado y agradable, perfecto para disfrutar de su gran riqueza hídrica, que se da gracias a su privilegiada ubicación geográfica y la topografía montañosa, que favorecen el nacimiento de quebradas, cascadas y fuentes naturales que refrescan el paisaje y llenan de vida cada rincón.

Oporapa, Huila
Templos de Oporapa, Huila | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Oporapa Huila

En las zonas altas, los bosques nativos desempeñan un papel esencial al alimentar varios afluentes que abastecen de agua a la población y sustentan las actividades agrícolas de la región.

No obstante, más allá de contemplar su entorno y disfrutar de sus aguas, Oporapa también invita a proteger su patrimonio natural que enfrenta diferentes retos ambientales.

Un destino de fe y devoción

Además de sus atractivos naturales, este pueblo es reconocido como un destino de profunda fe y tradición religiosa, perfecto para visitar en fechas especiales como Semana Santa.

Algunos de sus templos más emblemáticos son:

  • Parroquia San José, ubicado en el centro del municipio y construido originalmente el 21 de abril de 1920.
  • Ermita de la Cruz, ubicado en el centro poblado San Roque, a unos 30 minutos del casco urbano.
  • Jardín Mariano, ubicado en la vereda El Tablón, en honor a la aparición de la Virgen.

A la lista se suman el Alto San Francisco, Bellavista, Cabaña, Caparrosa, El Carmen, El Roble, La Esmeralda, La Esperanza, Fátima, Morelia, Paraguay, San Ciro y unos cuantos más que reflejan la fe del pueblo y parte de sus tradiciones.

