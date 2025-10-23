Suscribirse

Lanzan estrategia de turismo gastronómico para posicionar a Bogotá como destino líder en la región; estos son los detalles

Buscan destacar a la capital como un destino culinario, multicultural y creativo.

Redacción Turismo
23 de octubre de 2025, 3:28 p. m.
El Instituto Distrital de Turismo (IDT) trabaja por consolidar a Bogotá como un destino de referencia internacional en turismo, gastronomía y negocios.
El Instituto de Turismo de Bogotá presentó esta semana su estrategia de turismo gastronómico con la que busca posicionar a la capital como un destino culinario, multicultural y creativo. | Foto: Adobe Stock Photos

El Instituto de Turismo de Bogotá presentó esta semana su estrategia de turismo gastronómico con la que busca posicionar a la capital como un destino culinario, multicultural y creativo.

La entidad señaló que la estrategia se estructura en tres líneas: identidad gastronómica de Bogotá, experiencias gastronómicas únicas y proyección internacional desde lo local, con el propósito de “visibilizar la riqueza culinaria de la ciudad, fortalecer su identidad y generar desarrollo económico y social”.

“Bogotá se consolida como una ciudad que sabe a identidad, donde la gastronomía se convierte en un lenguaje vivo que conecta tradición, innovación y territorio. Esta estrategia pone en valor a quienes cocinan, a quienes cultivan y a quienes hacen posible que cada plato cuente una historia”, afirmó Ivonne Martínez, directora encargada de Turismo Bogotá.

Sabor Bogotá es una estrategia distrital que busca promover el orgullo de ciudad a través del fortalecimiento de la cultura gastronómica
La entidad señaló que la estrategia se estructura en tres líneas: identidad gastronómica de Bogotá, experiencias gastronómicas únicas y proyección internacional desde lo local, con el propósito de "visibilizar la riqueza culinaria de la ciudad, fortalecer su identidad y generar desarrollo económico y social".
Rutas que promueve la estrategia

La entidad señaló que estas son las rutas que promueve la estrategia:

• Ruta del Café: descubre la cultura cafetera capitalina y sus métodos de preparación en zonas como Usaquén, Chapinero y La Candelaria.

• Ruta del Cacao: muestra el proceso artesanal y el valor simbólico del cacao colombiano, desde su origen hasta la degustación.

• Ruta de la Chicha: destaca esta bebida ancestral como parte del patrimonio cultural bogotano.

• Ruta del Viche: conecta a los visitantes con las raíces afrocolombianas del Pacífico a través de talleres y coctelería con identidad.

• Ruta de Infusiones Ancestrales: explora las bebidas tradicionales indígenas y campesinas y sus usos medicinales.

• Ruta de Cerveza Artesanal: recorre cervecerías locales y promueve a productores independientes.

• Ruta de Mixología: impulsa la coctelería bogotana con ingredientes locales y destilados nacionales.

• Ruta de lo Tradicional: revive recetas, ingredientes y prácticas de la cocina bogotana auténtica.

• Ruta del Street Food: reconoce la comida callejera como parte esencial de la vida urbana.

• Ruta del Dulzor Capitalino: celebra los sabores dulces y las tradiciones familiares de la ciudad.

“Bogotá entre relatos y recetas”: el inventario gastronómico de la capital

En el marco de esta estrategia, Turismo Bogotá presentó el libro ‘Bogotá entre relatos y recetas’, desarrollado junto al chef investigador Carlos Gaviria y bajo la dirección editorial de Valentina Ruiz.

“La publicación reúne más de 100 preparaciones, relatos y fotografías que conforman el primer inventario gastronómico oficial de la ciudad, una radiografía de la cocina bogotana que combina memoria, territorio e innovación”, indicó la entidad.

