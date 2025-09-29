Los restaurantes y bares colombianos han venido ganando reconocimiento a nivel global. Su oferta diferenciada y llamativa para quienes los visitan los han posicionado en el ranking de los mejores.

Esto sucede con tres bares que se metieron en el nuevo top 100 de los mejores del mundo realizado por The World 50 Best. En estos días se dio a conocer el listado de los puestos 51 al 100, pues de acuerdo con lo informado el dato completo se dará a conocer el próximo 8 de octubre en Hong Kong.

Bar Carmen y Mamba Negra, de Medellín, y La Sala de Laura, de Bogotá, fueron los establecimientos colombianos seleccionados, pues destacan por su capacidad para integrar ingredientes autóctonos y propuestas innovadoras.

De acuerdo con la información dada a conocer, el puesto 51 fue para Angelita, en la ciudad de Madrid, un bar de vino y salón de cocteles de doble espacio donde cuentan con más de 500 etiquetas y exhibiciones de brebajes de temporada.

El bar la Sala de Laura está ubicado en Bogotá. | Foto: Página La Sala de Laura/API

En el caso de los bares colombianos ocuparon los puestos 68, 81 y 100. El bar bogotano La Sala de Laura, se ubicó en la posición 68. Este establecimiento es liderado por Laura, hija de la chef Leonor Espinosa y es un lugar en el que es posible apreciar la biodiversidad colombiana a través de su propia gama de destilados y cocteles, según menciona el The World 50 Best.

“Hoy celebramos estar, por cuarto año consecutivo, en la lista de los 50 Best Bars 2025. La Sala de Laura ocupa el puesto No. 68 y este logro lo brindamos junto a ustedes”, se lee en un post de redes sociales del restaurante.

Mamba Negra

El puesto 81 fue ocupado por Mamba Negra. Según la información oficial del ranking, este bar, además de ofrecer lindas vistas desde la terraza, cuenta con una amplia carta de cocteles.

“Su menú se inspira en el catálogo clásico, con algunos giros divertidos reflejados en sus nombres, como el casi famoso giro Not So Famous y el Silent Words, que parece una última palabra”, indica la publicación.

Restaurante & Bar Carmen en la ciudad de Medellín. | Foto: Página Restaurante & Bar Carmen/API

Bar Carmen

El Bar Carmen, de Medellín, por su parte, debuta en el puesto 100. Este establecimiento se caracteriza por fusionar cocina experimental con una coctelería de autor, bajo la dirección de Maycoll Tobón.

Su carta es un viaje a través de Colombia, explorando las distintas regiones y rindiendo homenaje a pequeños productores, artesanos, pescadores artesanales y agricultores biodiversos con platos únicos y sabrosos que representan los sabores, tradiciones y cultura culinaria del territorio colombiano.