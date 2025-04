Cinco lugares para viajar por la gastronomía de Colombia, según Leo Espinosa

“ No puedo dejar la cocina cartagenera, la auténtica, no la que viajó al interior del país… No esa que viajó hacia el interior del país, que convirtieron en toque salado y dulce, eso viajó y es un desastre”, comentó, haciendo énfasis en comidas como el arroz con coco.

Por último, la famosa mencionó a Santander, afirmando que era una cocina de la cual no se conoce mucho, pero que tiene propuestas y sabores especiales. “Una cocina que me gusta mucho es la de los Santanderes, me parece interesante y no se conoce mucho".